CHP'den "Tayyip Alemi fezlekesine" tepki: Türkiye'nin karanlık sayfalarında yerini alacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili Penguen dergisinde yayınlanan bir karikatür taşıdıkları gerekçesiyle tutuklanan ODTÜ’lü dört gence destek vermek amacıyla aynı karikatürü paylaştıkları için haklarında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile grup başkanvekillerinin de aralarında bulunduğu 70’den fazla milletvekiline dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla talebiyle düzenlenen fezlekelere tepki büyüyor. Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı ‘Tayyipler Alemi ‘ adlı karikatürünü retweet yaptığı için hakkında fezleke düzenlenen Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Karikatüre Tahammül Edemeyen, Demokrasiden Söz Etmesin” dedi. Tarhan, “ İnsanların tweet attı diye yargılandığı Türkiye modeli tarihin karanlık sayfalarında yerini alacaktır” diye konuştu.

T24’ün edindiği bilgiye göre, TBMM’de 26. Dönemden güncellenenlerle yaklaşık 390 civarında bir fezleke sayısı belirtiliyor. 24 Haziran’dan sonra son 6 ay içerisinde 150 civarında yeni fezleke gönderildiği kaydedildi. Meclis’e gönderilen yeni fezlekelerin önemli bölümü ise CHP ve HDP’li vekillere ait.

“ Mizaha bile tahammülü yok”

Karikatür fezlekesi gönderilen Tarhan, şu açıklamayı yaptı:

“21. Yüzyılda insanlar tüm dünyada daha özgür söylemler için mücadele verirken ne yazık ki ülkemizde mizaha bile tahammül yok. Karikatürü sosyal medya üzerinden paylaşan ya da retweet yapan kişi Cumhurbaşkanına hakaret etmiş sayılıyor ancak kişilerin can güvenliğini tehlikeye atarak doğrudan hedef gösteren kişiler hakkında aynı hukuk devreye girmiyor

Ne yazık ki artık ülkemizde yaşayan hemen hemen herkesin katıldığı bir konu var ki o da hukukun yanlı ve yandaş olması. Adalet duygusunu kaybeden bir toplumun yok olmaya mahkum olduğunu bilmeden, sürekli olarak hukuk sistemini kendileri için düzenlemeye kalkanlar, bu vebalin sorumluluğunu taşıyacaklar. İnsanların tweet attı diye yargılandığı Türkiye modeli tarihin karanlık sayfalarında yerini alacaktır.

AKP hükümetleri, kendilerinden olmayan herkesi, düşman gözüyle görmeye devam ediyor. Bu ülkede yaşayıp AKP İktidarlarını eleştiriyorsan sonucuna katlanacaksın anlayışıyla hukuk tamamen ele geçirilmiş durumda.

Ülkenin birçok sorunu varken kim sosyal medya da ne yazmış bunları nasıl sustururuz düşüncesiyle hareket eden bir saray hukuku var. Ancak hiç kimse merak etmesin ki ne boyun eğeriz ne de bu çarpık düzenin yanlışlarını söylemekten vazgeçeriz."

Tepki göstermişti

Kılıçdaroğlu, mezuniyet töreninde karikatürü taşıyan öğrencilerin tutuklanmasına tepki göstermişti.Sosyal medya hesabından, "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin. Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin" mesajını paylaşan Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında da gençlere destek vermişti. Kılıçdaroğlu, "ODTÜ'de öğrenci olmak başlı başına ayrıcalıktır. Taşıdıkları pankartların hiçbirisinde şiddet ya da hakaret yoktur. ODTÜ'lü zekası vardır. Onun farkına varmak için de zeki olmak gerekir. Sen zeki değilsen, anlamıyorsan ben ne diyeyim sana" derken, tüm milletvekillerinin de sosyal medya hesaplarından bu karikatürü paylaşmalarını istemişti.

TBMM’ye en son CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu 9 CHP'li milletvekiline ait dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik düzenlenen fezleke dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Böylelikle karikatürü twitter hesaplarından paylaşan 70’den fazla milletvekili hakkında fezleke düzenlenerek Meclis’e gönderilmiş oldu.