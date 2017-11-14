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CHP'den Taşeron Çalıştayı: AKP kadro sözünü unuttu!

"Türkiye’nin bu ayıptan kurtulması gerekiyor"

14 Kasım 2017 10:39

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, DİSK, Türk İş, Hak-İş genel başkanları, taşeron işçi dernekleri, işçiler, uzmanlar ve gazetecilerin katılacağı “Taşeron Çalıştayı” düzenleyeceklerini söyledi. Ağbaba, AKP'nin taşeron işçilere verdiği 'kadro sözü'nü unuttuğuna dikkat çekerek "Hükümetin 1 Kasım seçimlerindeki sloganı ‘taşerona kadro’ idi. Seçimi kazandılar, bu unutuldu. 22 Mart 2016’da ‘taşerona kadro vereceğiz’ denildi ama bu söz unutulup gitti" ifadesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, DİSK, Türk İş, Hak-İş genel başkanları, taşeron işçi dernekleri, işçiler, uzmanlar ve gazetecilerin katılacağı “Taşeron Çalıştayı” düzenleyeceklerini belirterek, “Hükümetin 1 Kasım seçimlerindeki sloganı ‘taşerona kadro’ idi. Seçimi kazandılar, bu unutuldu. 22 Mart 2016’da ‘taşerona kadro vereceğiz’ denildi ama bu söz unutulup gitti. Paydaşlarla görüştükten sonra önerimizi hem kamuoyu hem de hükümetle paylaşacağız. Bu mesele mutlaka çözülmelidir. Türkiye’nin bu ayıptan kurtulması gerekiyor” dedi.

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı sert sözlerle eleştiren Ağbaba, “Bugün meczubun biri çıkmış ‘Atatürk’ü İnönü öldürdü’ diyebiliyor, bunların Meclis Başkanı da meczup. Konuşmasında Atatürk’ün ismini anmıyor. Atatürk’ün değerlerini ağızlarına almıyorlar. Fesli soytarı var, Saray’ın soytarısı o da. Külliye’de baş köşede konuk ediliyor” diye konuştu.

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