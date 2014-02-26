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CHP'den Taksim'de temsili 30 Milyon Euro ile protesto

CHP İstanbul İl Başkanlığı, yolsuzluk iddialarıyla ilgili Taksim'de protesto gösterisi düzenledi

26 Şubat 2014 15:28

CHP İstanbul örgütü, yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak, İstanbul Taksim'de bir protesto gösterisi düzenlendi.  Haziran ayından beri bölgedeki hiçbir eyleme izin vermeyen polisin yoğun güvenlik önlemleri de dikkat çekti.

İstiklal Caddesi’nin Taksim Meydanı’na çıkan bölümünde toplanan kalabalık, temsili 30 Milyon Avro getirdi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, eyleme CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül de katıldı.

 

Eyleme ezan arası

 

Grup öğle ezanın okunması sırasında eyleme ara verdi. Sloganlar ve konuşma durdu. Ezanın sona ermesinin ardından CHP İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı konuşmasına devam etti.

Salıcı konuşmasında, “Eğer bu ses kayıtlarının yalan olduğunu ispat edemezsen istifa etmelisin Recep Tayyip Erdoğan” dedi. Salıcı’dan sonra Mustafa Sarıgül de partililere hitap etti.

 

30 milyonu havaya attılar

 

Konuşmaların ardından temsili 30 milyon dolar havaya atıldı. Polisin Taksim Meydanı’nda geniş güvenlik önlemi alması dikkat çekti.

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