CHP'den Suruç için kanun teklifi: 20 Temmuz haftası "Barış, Sağduyu ve Kardeşlik Haftası" olsun

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Suruç’taki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler ve ardından yaşanan terör olaylarında yaşamını yitiren, yaralanan vatandaşları unutmamak ayrıca terörü lanetlemek için her yılın 20 Temmuz’u kapsayan haftasının “Barış, Sağduyu ve Kardeşlik Haftası” olarak belirlenmesi için kanun teklifi verdi.

"AKP hükümetinin uygulamış olduğu yanlış iç ve dış politikaların barış kavramına büyük zarar verdiğinin" belirtildiği teklifte "Türkü’yle, Kürt’üyle; Alevi’si ve Sünni’siyle bu topraklar yüzyıllardır barışın ve kardeşliğin simgesi olmuştur” dendi.​

Hiç bir siyasi iradenin ve siyasi hırsın bir arada kardeşçe yaşayan insanların üstünde olmadığının belirtildiği kanun teklifinde şu ifadeler yer aldı:

“Kanun teklifimiz ile toplumsal birlik ve bütünlüğümüze büyük zarar veren Suruç’taki patlama sonucu hayatını kaybeden yurttaşlarımız ve yine aynı hafta içinde artan terör olayları sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlilerimiz ile yaralanan yurttaşlarımızı unutmamak ve terörü lanetlemek için her yıl 20 Temmuz’u kapsayan haftanın “Barış, Sağduyu ve Kardeşlik Haftası” olarak belirlenmesi hedeflenmiştir. Diğer siyasi partilerinde teklifimize yasalaşma konusunda destek olmaları “Barış, Sağduyu ve Kardeşlik” için elzemdir.”