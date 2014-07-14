CHP'den sürpriz bedelli askerlik teklifi

CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören, 28 yaşından gün almış askerlik yükümlülerinin bedel ödemek suretiyle askerlik hizmetini yapmış sayılmaları için kanun teklifi verdi.

Teklife göre, 28 yaşından gün almış ve Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Askerlik Kanununa tabi yükümlüler, istekleri halinde, 15.000 Türk Lirası parayı ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Başvuruda bulunanlar, öngörülen miktarı başvuru sırasında def'aten ödeyebilecekleri gibi, yarısını başvuru sırasında diğer yarısını ise başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde de ödeyebilecek.