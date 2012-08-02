CHP'den 'Sürgü' raporu: Soruşturma nefret suçu kapsamında yürütülmeli

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP, Malatya’nın Sürgü Beldesi’nde Alevi aileye yönelik linç girişiminin raporunu tamamladı. Genel Merkeze sunulacak raporda, “Sürgü’de yaşananlar bir nefret suçu ve cana kast eylemidir” dendi. CHP heyetinin raporuna göre, “Olayın ortaya çıkışı ve sonrasında yaşananlar, örgütlü ve amaçlı bir faaliyet yürütüldüğünü gösteriyor." Raporda, güvenlik güçleri ve idarecilerin olayı yeteri kadar ciddiye alınmadığına dikkat çekilen raporda, saldırı gurubunun rakamı 300 olarak verildi. Ailenin can ve mal güvenliğinin alınmasına dikkat çekilen raporda, “Soruşturma, nefret suçu bağlamında ele alınarak sürdürülmelidir” dendi.

Kazım Kurt, Hüseyin Aygün, Müslim Sarı, Veli Ağbaba tarafından hazırlanan raporun tespit ve öneriler bölümü şöyle:

- Sürgü’de yaşananlar bir nefret suçu ve cana kast eylemidir.

- Davulcu Mustafa Efşi ve Evli ailesi arasında çıkan tartışma kısa sürede toplumsal bir noktaya çevrilmiş

- Olayın başlangıcında yetkiler, yaşananları ciddiye almamıştır.

- Olayın ortaya çıkışından sorasındaki yaşananlar, örgütlü ve amaçlı bir faaliyet yürütüldüğünü göstermektedir.

300 kişilik gruba 22 asker

- Olay güvenlik güçleri ve idareciler tarafında yeterince ciddiye alınmamış ve yeterli güvenlik önlemi alınmamıştır. Bu da olayların büyümesine neden olmuştur. Yaklaşık 300 kişilik grubun saldırdığı ve sadece 22 askerin olduğu tespit edilmiştir.

- Doğanşehir’de kaymakam bulunmamaktadır. Güvenlik zafiyetinin ve otorite boşluğunun oluşmasında bu da önemli bir etken olarak saptanmıştır.

- Saldırı sonrasında adli ve idari soruşturma başlatılmadığı gibi yetkililer ve bazı belde sakinleri tarafından aile tehcire zorlanmıştır.

- Malatya il ve Doğanşehir ilçe örgütü tarafından oluşturulan heyetl olayın büyümemesi ve sağlıklı bilgi edinilmesi açısından önemli bir rol üstlenmiştir.

Davulcunun ifadeleri çelişkili

- Raporun düzenlendiği tarihi itibariyle olaylar yatışmış, ortam sakinleşmiştir ancak aile halen rutin hayatını sürdürememektedir. Kapının önünce jandarma beklemektedir.

- Davulcu Mustafa Efşi’nin olaya dair anlatımlarındaki çelişkiler dikkat çekecek boyuttadır.

Soruşturma nefret suçu kapsamında ele alınmalı

- Soruşturma, nefret suçu bağlamında ele alınarak sürdürülmelidir.

- Ailenin can ve mal güvenliği sağlanmalı ve bunun için gerekli tedbirler alınmalıdır.

- Adli ve idari soruşturma açılmalı ve olayın aydınlatılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

-Olayın faillerinin yargı karşısına çıkarılması sağlanmalıdır.

Aile normal yaşantısına dönmeli

- Ailenin uğradığı zarar devlet tarafından karşılanmalı ve başta çocuklar olmak üzere aile bireylerine psikolojik destek sunulmalıdır.

- Evli ailesinin, rutin hayatına sürdürebilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

- Yaşanan olay sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan araştırılmalı ve bu tarz olayların yaşanmaması için alınacak tedbirler belirlenmelidir ve önleyici tedbirler kısa sürede uygulamaya konulmalıdır.

- Siyasiler nefret söylemi üretmemeli ve ayrıştırıcı politikalardan uzak durmalıdır.

- Alevilere yönelik ayrımcı dil derhal terk edilmelidir.