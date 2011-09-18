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CHP'den suç duyurusu BOLU (A.A)

18 Eylül 2011 19:13

-CHP'den suç duyurusu BOLU (A.A) - 18.09.2011 - CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve eski MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş hakkında, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. CHP Bolu İl Yönetimi ile birlikte Bolu Adliyesi'ne gelen Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, MİT ile terör örgütü mensuplarının görüşmelerinin yer aldığı iddia edilen ses kayıtlarıyla ilgili olarak, ''MİT yetkililerinin uzunca bir süredir terör örgütünün sözde temsilcileri ile bir araya gelip, iki eşit taraf gibi bir masaya oturup müzakere ettiklerini görmüş olduk'' dedi. Devlet görevlilerinin yaptığı öne sürülen görüşmelerin, ilgili kanunlar çerçevesinde suç olduğunu savunan Özcan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve eski MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş hakkında, ''Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü aleyhinde faaliyette bulunmak ve görevi kötüye kullanmak'' gerekçeleriyle suç duyurusunda bulunacağını bildirdi. Özcan, Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmek üzere hazırladığı suç duyusunu dilekçesini, nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na teslim etti.

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