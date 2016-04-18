CHP'nin 'Sosyal bozulmalar' raporuna göre Türkiye'de 181 bin 36 çocuk gelin var!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık’ın hazırladığı ‘Sosyal Bozulmalar’ raporuna göre, son 13 yılda boşanmalar yüzde 37, fuhuş yüzde 790, adam öldürme yüzde 261, çocukların cinsel istismarı yüzde 434, uyuşturucu bağımlılığı yüzde 678 ve cinsel taciz yüzde 449 arttı. Çocuk hükümlü sayısı 5 yılda 5 kat artış gösterdi. Geçen yıl, bin 377’si erkek, 9 bin 718’i kız çocuğu olmak üzere toplam 11 bin 95 çocuk cinsel suçlara maruz kaldı. Son 7 yılda kadın cinayetleri yüzde bin 400 arttı. Karabıyık, raporunda Türkiye’de 181 bin 36 çocuk gelin bulunduğunu belirtti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Karabıyık, Aile gelirinin borca oranının Aralık 2002 yılında yüzde 4.7 iken Aralık 2015’e gelindiğinde yüzde 55.2’ye ulaştığını belirtti. Karabıyık, yaptığı açıklamada, “Hırsızlık ve yüz kızartıcı suçlar, kayıt dışı istihdam, kredi kartı borçları nedeniyle cinnet geçirip uygulanan şiddet ve işlenen cinayetler, kadına karşı şiddet, evden kaçma ve cinsel istismar gibi birçok sorunla karşı karşıyayız” dedi.

"Çocuk gelin sayısı 181 bin 36!"

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre ise erken evlilik ve nişanlılık nedeniyle eğitimini sürdüremeyenlerin yüzde 97.4’ünün kız öğrenciler olduğunu ifade eden Karabıyık, “15-19 yaş arası genç kızlarda birinci sıradaki ölüm nedeni ise hamilelik ve doğumun yol açtığı sorunlar” dedi. Karabıyık Türkiye’de 181 bin 36 çocuk gelin bulunduğunu belirtti.

Karabıyık, “Bu evlilikler imam nikâhına dayalı olduğundan sayının çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Kızlarımızı oyun çağındayken anne olmaya zorlayan bu acı durum, ne yazık ki toplum yapısı yüzünden normalleştirilip meşrulaştırılıyor” dedi.