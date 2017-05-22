CHP'den Silopi'deki zırhlı araç faciasına ilişkin rapor: Aracı savcıdan habersiz çektiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile İstanbul Milletvekilleri Selina Doğan ve Onursal Adıgüzel’den oluşan heyet, Silopi’de 4 Mayıs’ta 6 ve 7 yaşında iki kardeşin evlerinde uyurken ölümüne neden olan zırhlı araç katliamına ilişkin Silopi ve Cizre’deki incelemelerinin ardından rapor hazırladı.

Sebahat Karakoyun'un Birgün' de yer alan haberine göre, iki kardeşin evlerinde uyurken ölümüne neden olan zırhlı aracın 22 yıllık olduğu belirlendi. Olayın üstünden altı gün geçtikten sonra tutuklanan ve “Frenler tutmadı” diyerek kendisini savunan polis memurunun araçta iki haftadır şoför olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Aracı savcıdan habersiz çektiler

Furkan ve Muhammet kardeşlerin babası Mesut Yıldırım, uyurken duyduğu sesler üzerine koştuğu odada çocuklarının molozların altında kaldığına şahit olduğunu anlattı. Baba, çocukları komşuların yardımıyla molozların altından çıkardıklarını ifade ederek, “Hastaneye biz götürdük, polisler kendi araçlarını korumaya aldılar. Savcı gece gelmedi. Aracı da savcıdan habersiz çekmişler” dedi.

Zırhlı araçlar çok sürat yapıyor

Heyet, aracı kullanan polis ile Şırnak Merkez T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda görüştü. 1,5 yıldır Şırnak’ta görev yaptığını söyleyen 5 yıllık polis memuru, olay gününü şöyle anlattı: “Olay günü, eve yaklaşık 80 metre mesafedeki MHP binasını koruyorduk. 2-3 saatte bir devriye atıyorduk. Gece 12- 00.30 gibi ikinci devriyeyi attım. Sonra aracı park etmeye çalıştım, stop etti. Yokuş olduğu için kaymaya başladı. Frenler çalışmadı. Farların yanmadığını görünce, ana güç şalterini kapatıp açtım. Farlar yandı. Ama araba çalışmadı. Vitesi park konumuna getirdim, durmadı. İlk virajı döndüm, sonra direksiyon hâkimiyetimi tamamen kaybettim. Şiddetle bir yere çarptım. Sürat göstergesi çalışmıyordu.”

Nereye çarptığını görmedim

“Nereye çarptığımı görmedim. Çarpar çarpmaz önümü toz bulutu kapladı. Bağrışmaları duydum. Olay yerine gelen ekipler vardı. Arkadaşlarla birlikte binanın ön tarafına geçip iki çocuğu da çıkardık. Ambulans gelmemişti. Araçlarla hastaneye sevk ettik. Birinin durumu ağırdı. Diğerinin nabzı atıyordu. Beni de bir araca bindirip hastaneye götürdüler. Başımda yaralar vardı. Gece polis merkezinde ifadem alındı. O gece, ertesi gün nezarette kaldım.”

Özel eğitim almamış

Polis memurunun anlatımına göre kullandığı araç 1995 model, Dragon tipli ve ağırlığı 17 ton. Aracın son muayenesi 4 Nisan’da yapılmış. Polis memuru araçta her zaman iki kişinin bulunduğunu ancak o gece kendisinin yalnız olduğunu ifade etti.

Polis, aracı kullanmak için herhangi bir özel eğitim almadığını, B sınıfı ehliyeti olduğunu ve 8 ay önce araçta görev yapmaya başladığını anlattı.