CHP'den şeker fabrikası özelleştirmesine tepki

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da CHP İl Başkanı Osman Gök, Milletvekili Mehmet Göker ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz düzenledikleri basın toplantısında, Burdur Şeker Fabrikası\'nın özelleştirme kapsamına alınmasına tepki gösterdi.

CHP Burdur İl Başkanı Osman Gök, Burdur Şeker Fabrikası\'nın özelleştirme kapsamına alınmasıyla ilgili Milletvekili Mehmet Göker ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz\'le birlikte basın toplantısı düzenledi. Parti binasındaki toplantıda konuşan Osman Gök, \"Son yıllarda belli belirsiz aralıklarla gündeme gelen ancak hükümet tarafından ötelenen şeker fabrikalarının özelleştirme sürecinde sona gelinmiş ve Burdur Şeker Fabrikası da bundan nasibini almıştır\" dedi.

\'HERKESİN SİYASİ GELECEĞİNDEN BÜYÜKTÜR\'

Burdur\'un hemen hemen tüm köylerinin şeker fabrikası vasıtasıyla dolaylı ya da doğrudan gelir elde ettiğini kaydeden Gök, \"Tarlaya ekiminden fabrikaya dökülene, fabrika çıkışından sofraya gelene kadar bir silsile halinde geçimini sağlamaktadır. Her konuşmalarında milli ve yerli kavramlarını ağızlarından düşürmeyen, halkımızın milli ve vicdani duyguları üzerinden prim yapmaya çalışan iktidar partisinin yetkilileri bu süreçte sus pus olmuş, maalesef lâl kesilmişlerdir. Şeker fabrikası gibi bir servet herkesin siyasi geleceğinden büyüktür. Bugün bu özelleştirmeye verilen onay, yarının rantına ve yağmasına verilen onaydır. Çiftçinin, işçinin, Burdurlunun hakkını hukukunu yedirmeyeceğiz. Bu bağlamda Burdur\'un bütün STK\'larını, bu memlekete gönül vermiş, vicdanı ve aklıyla hareket eden tüm siyasi partileri, meslek kuruluşlarını ve halkımızı birlikte hareket etmeye davet ediyoruz\" diye konuştu.

\'ŞEKERİMİZE DOKUNMAYIN\'

CHP Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Şeker Fabrikası\'nın ihale teminat bedelinin 4 milyon TL olduğunu belirterek, \"Bu kadar yüksek bedelle ihaleye çıkılacak olması ihalenin adrese teslim olup olmadığı şüphesini doğurmaktadır. Şekerimize dokunmayın, çocuklarımız şeker yesin\" dedi.

\'100 YILLIK BİR DEĞERDİR\'

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de \"Burdur için şeker fabrikası yalnızca üretime katkı koyan bir değer değil, kentin 100 yıllık sosyo kültürel ve ekonomik alt yapısına katkı koyan çok büyük bir değerdir. Önümüzdeki süreçte Burdur halkının, Kars halkının gösterdiği refleksi göstererek Burdur Şeker Fabrikası\'nın özelleştirme listesinden çıkarılacağına inancım tamdır\" diye konuştu.



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