-CHP'DEN SEÇMEN KAYITLARININ SİLİNDİĞİ İDDİASI ANTALYA (A.A) - 11.11.2010 - Halk oylaması öncesinde Muratpaşa'daki 9 bin 788 seçmenin kaydının silindiği iddiasıyla CHP İlçe Başkanlığınca suç duyurusunda bulunuldu. CHP Muratlı İlçe Başkanı Ercan Erkan, bir grup partiliyle seçmen kayıtlarının silindiğini iddiasıyla suç duyurusunda bulunmak üzere Antalya Adliyesine geldi. Erkan, seçmen kayıtlarının silindiği iddiasıyla ilgili olarak 3 Temmuz 2010 ve öncesinde görev başında bulunan Seçmen Kütüğü Genel Müdürü ve diğer yetkililer, aynı dönemde görevli Muratpaşa İlçe Seçmen Kütüğü Bürosu ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Bölge Müdürlüğü görevlileri hakkındaki suç duyurusu dilekçesini Antalya Cumhuriyet Savcılığına verdi. Adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan Erkan, ''Muratpaşa ilçesinde 2009 yerel seçimlerinde oy kullanan 31 bin 197 seçmenin halk oylamasında oy kullanamadığını tespit ettik. 10 bin 594 seçmen Antalya'nın diğer ilçelerine taşınarak bu hakkını kullanmış. Ancak kalan 20 bin 633 kişiden 9 bin 788'inin ismi seçmen listesinden silinmiş'' dedi. Erkan, Antalya genelinde 42 bin kişinin seçmen kaydının silindiğini iddia ederek, ''Bu rakam halk oylamasının ne kadar adil yapıldığını ortaya koyuyor. Genel seçimler öncesinde bu tür yanlışlıkların önlenmesi için adrese dayalı bir sayım yapılmalıdır'' diye konuştu.