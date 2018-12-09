CHP'den seçim anketi: Taban parti kimliğini önemsiyor

CHP’nin yaptırdığı ankette, oy verme tercihlerini belirleyen unsurlarda parti kimliğine göre oy vereceğini belirtenler arasında CHP tabanı en yüksek orana sahipken, adaya göre oy vereceğini belirtenler arasında İyi Parti tabanı birinci oldu.

CHP tabanı oy verirken tercihini yüzde 64 oranla parti kimliği, yüzde 28 oranıyla adaya göre belirlerken, İyi Parti tabanı yüzde 44 oranıyla parti kimliği, yüzde 46 oranıyla ise adayın belirleyici olduğunu düşünüyor.

CHP’nin kasım ayında yaptırdığı anket çalışmasında AKP’nin CHP’ye karşı kullandığı en büyük argümanlardan biri olan CHP’nin dini özgürlükleri kısıtlayacağı algısının toplum üzerindeki etkisinin azaldığı belirlendi.

Anket kapamında yöneltilen, “CHP iktidar olsa dini özgürlükleri kısıtlar mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 23,1’i “Evet, kısıtlar”, yüzde 57,4 “Hayır, kısıtlamaz” yanıtını verirken, yüzde 19,5 ise bu konuda fikri olmadığını bildirdi. Anket çalışmasında aynı soruya Haziran 2014 tarihinde “Evet, kısıtlar” yanıtını verenlerin oranı yüzde 31,9 olurken, söz konusu algının toplum üzerindeki etkisinin 9 puan azaldığı belirlendi.

Ankette CHP seçmenin yüzde 64’ü parti kimliğini öncelerken, yüzde 28’i ise adaya göre oy verme tercihinde bulunacağını belirtiyor. Başka bir deyişle CHP tabanı başka bir partinin adayını destekleme eğiliminin en az olduğu taban olarak dikkat çekiyor. Ankete göre, MHP seçmenin yüzde 40’ı oy tercihinde adayın etkili olduğunu söylerken, İYİ Parti seçmenin ise yüzde 46’sı oy verirken adayın belirleyici olduğunu düşünüyor.

CHP anketinde AKP’ye yönelik seçmen algısına ilişkin sorulara da yer verildi. Buna göre ankete katılanların yüzde 37,5’i AKP’yi muhafazakar bir parti olarak tanımlarken, ikinci sırada ise yüzde 18,6 oranıyla otoriter tanımlaması geldi. AKP’nin İslamcı bir parti olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 18,3 oldu. AKP’nin demokratik bir parti olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 1,8’de kaldı.