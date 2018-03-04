CHP'den satışa çıkarılan şeker fabrikaları için imza kampanyası

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay’ın davetiyle 10 il başkanı Mersin’de bir araya gelerek, şeker fabrikalarının satılmasına karşı başlatılan imza kampanyasına destek verdi.

CHP il başkanları, siyasi parti ayrımı yapmaksızın, şeker fabrikası olan tüm illerdeki siyasetçileri, yerel yönetimleri, oda ve borsaları ortak tavır almaya çağırdı. 10 il başkanı adına hazırlanan açıklamayı okuyan Aktay, “Ülke ekonomisi ve bağımsızlığımız için, çiftçilerimiz ve işçilerimizin geleceği için, halk sağlığı ve güvenliği için, şeker fabrikalarının kamunun elinde kalması ve nişasta bazlı şekerin ticaretinin yasaklanması bir zorunluluktur. Uluslararası gıda tekelleri ve onların yerli işbirlikçileri para kazansın diye hükümetçe desteklenen nişasta bazlı şeker adlı zehrin, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yasaklanması için herkesi harekete geçmeye davet ediyoruz” dedi.

“Şeker fabrikaları satılmasın” bildirisine Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Adana, Niğde, Adıyaman ve Hatay il başkanları imza attı.