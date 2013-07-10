CHP’den Sarısülük soruları: Birisi vurulurken kameranın ağacı göstermesi normal mi?

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Gezi Parkı protestosu sırasında polis kurşunuyla yaşamını yitiren Ethem Sarısülük’ün vurulmasıyla ilgili MOBESE görüntülerine bilinçli olarak müdahale edildiği iddiasını TBMM’ye taşıdı. Oran, İçişleri Bakanı’na, “Bir vatandaş ateşli silahla vurulduğu zaman MOBESE kameralarının aniden açısını değiştirerek tavanı veya yandaki ağaçları çekmesi standart bir uygulama mıdır?” diye sordu.

Kamera açısı aniden genişledi

Oran, İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu. Önergesinde, Ankara’da 1 Haziran 2013 tarihinde 4,8 metre mesafeden 9.mm silahla bir polis memuru tarafından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük’ün vurulma anına ilişkin iki adet MOBESE kaydının kamuoyuna yansıdığını belirten Oran, “Birinci kayda göre polis memuru diğer memurlar geri çekilirken eylemcilere doğru yönelmekte ve belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmektedir. Bu görüntünün hemen ardından kamera açısı genişlemekte ve ne ateş açan polis ne de vurulan Ethem Sarısülük görülememektedir” dedi.

Kamera vurulma sonrasında ağacı çekmeye başladı

İkinci kamera kaydında ise, Ethem Sarısülük vurulur vurulmaz kameranın aniden yukarı doğru kalktığını ve tavan olduğu varsayılan bir noktayı çektiğine işaret eden Umut Oran, “Daha sonra kameraya Ethem’in görüntüye girmeyeceği bir açı verilmekte, olay mahallinin yakınındaki bir ağaç çekilmektedir” dedi.

MOBESE’deki amir-polis incelendi mi?

Oran’ın Bakan Güler’e yönelttiği sorular şöyle:

- Olay tarihinde MOBESE kameralarını kontrol eden polis memurları hakkında adli veya idari bir soruşturma başlatılmış mıdır, bu soruşturmanın sonucu ne olmuştur?

- Ceza davasının konusu olabilecek bir olay yaşanırken, maddi delilleri karartmaya yönelik bu hareketlere yönelik olarak İçişleri Bakanlığı bünyesinde hangi girişimlerde bulunulmuştur? Disiplin işlemi yapılmış mıdır, suç duyurusunda bulunulmuş mudur?

- Olay sırasında, MOBESE sisteminin başında bulunan amirlerin ve bağlı tüm memurların ifadeleri alınmış mıdır, bu emri kimin verdiği tespit edilmiş midir?

Kameranın tavanı göstermesi normal mi?

- Bir vatandaş ateşli silahla vurulduğu zaman MOBESE kameralarının aniden açısını değiştirerek tavanı veya yandaki ağaçları çekmesi standart bir uygulama mıdır, ilgili talimatlara uygun mudur, bu tip durumlarda ilgili emniyet birimlerine “ateş açıldıktan sonra olay mahalini değil değişik objeleri çekin” yönünde bir talimat bulunmakta mıdır?

- Türk vatandaşı olan ve hukuk devletinin koruması altında bulunan Ethem Sarısülük’ün vurulma anının kamera kaydına alınmasının engellenmesi ile ortaya çıkan maddi ve manevi zararları tazmin etmek için Bakanlığınız bünyesince atılan adımlar nelerdir