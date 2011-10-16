CHP’den sanal alemde ‘güncelleme’ tepkisi

T24 - ÖTV zamlarına “güncelleme” diyen hükümete sert tepki gösteren CHP’nin internet sitesinde, içi boş bir cüzdan ve "yoksullaştırılmak üzere güncellenmektesiniz" yazısı yer aldı.





CHP, ÖTV zamları ile ilgli tartışmaları sanal ortama da taşıdı. Partinin resmi internet sitesi ÖTV'yi protesto etmek için boş cüzdan fotoğrafıyla açılıyor.



Açılışta ayrıca Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kullandığı “güncelleme” kelimesine de atıfta bulunuldu.



Sitenin açılışına konulan cüzdanın içinde "güncelleniyor", altında ise "Yoksullaştırılmak üzere güncellenmektesiniz” yazıyor.



Pencere 10 saniye ekranda kaldıktan sonra siteye giriş yapılabiliyor.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ÖTV artışlarıyla ilgili olarak, “Artışları bir vergi artışı, bir zam olarak görmemek lazım. 74 milyonun hakkı olan maktu vergi gelirlerinin tamamen sınırlı güncelelenmesine yönelik görmek lazım” demişti.



Bu sözlere sert tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise şu ifadeleri kullanmıştı:



“Şimdi zammın adını da değiştidiler. Ne diyorlar ‘güncelleme’. Sanki adamlar internet sitesini değiştiriyorlar. Zam demeye korkuyorlar.”





