CHP'den rekor zamma dava

CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, doğalgaza yapılan son zammın yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açtı.



Sevigen, dava dilekçesini verdikten sonra, mahkeme önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ''doğal kazık'' olarak nitelediği zammın ''vatandaşı mağdur durumda bıraktığını'' ve doğalgazdan yararlanan bir vatandaş olarak dava açtığını kaydetti.

Son zamla enerji maliyetlerinin, işçi maliyetlerinin üzerine çıkması nedeniyle sanayicilerin işçi çıkartabileceklerini dile getirdiklerini anlatan Sevigen, yüzlerce işçinin kaderinin, bu ''acımasız'' zamma bağlı olduğunu ifade etti. Son zamla birlikte elektrik başta olmak üzere her şeye zam geleceğini savunan Sevigen, vatandaşın, zammın durdurulması için feryat ettiğini kaydetti.



Sevigen, ''Bilboardlarda, '4 yıldır zam yapmadık' diyen, babayiğit, ali kıran, baş kesen gibi Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan, bu konularda ağzını açmıyor'' ifadesini kullandı. Zammın durdurulması için parlamentonun harekete geçerek, hükümete baskı yapması gerektiğini söyleyen Sevigen, ''Bu zam acilen geri alınmalı'' dedi.



Daha önce Ankara Bölge İdare Mahkemesinde, köprü geçiş ücretlerine yapılan zammın iptali için açtığı davayı kazandığını hatırlatan Sevigen, ''Bu mahkeme uğurludur. İnanıyorum ki çok sağduyulu bir hakim arkadaşımıza, bir kurula gelir, oradaki yargıçlar karar verir ve 70 milyon insanın sesini duyarlar'' diye konuştu.

Sevigen, yetkililerin, zammın nedeni olarak dolardaki artışı gösterdiklerine dikkati çekerek, geçen dönemlerde dolarda düşüş olmasına karşın doğalgaz fiyatlarının düşürülmediğini ifade etti.

Doğalgaz fiyatının bir yılda yüzde 82.5 arttığını vurgulayan Sevigen, ''Memura, işçiye yüzde 8.5, emekliye yüzde 4, yüzde 5 zam yapacaksın, bütün giderlere yüzde 100 zam yapacaksın... Fakir fukara, garip gurebanın ekmeğine göz dikmişlerdir'' ifadesini kullandı. Sevigen, kışın yaklaştığına dikkati çekerek, mahkemenin en kısa sürede karar vereceğine inandığını dile getirdi.



''Melih Gökçek'in ödemediği paranın faizini fakir fukaranın ödeyeceğini'' ifade eden Sevigen, ''Kes bakalım belediyenin gazını, ödüyor mu, ödemiyor mu? Kes bakalım o büyük kuruluşların, devletin bütün kuruluşlarının gazını... Ama vatandaşın gazını kesiyorsun...'' şeklinde konuştu.

Sevigen, bir gazetecinin, ''sağduyulu hakimlerle neyi kastettiğine'' ilişkin sözleri üzerine şunları kaydetti: ''Bu, güdüsel bir duygu... Hakimlerimiz de yargıçlarımız da bunun büyük bir zulüm olduğunu görüyorlar. Biraz önce içerideki arkadaşlarım, 'Otobüs fiyatları da ne çok arttı' diyorlar... İndi, bindi 1 YTL 70 YKr olmuş. Herkes feryat ediyor. Bunu gören, bunun acısını yüreğinde yaşayan hakimlerimiz de var. Onlar da bu ülkenin evlatları. Sağduyulu derken, yüreğimden gelen duyguları anlatmak için söylüyorum.''



Dava dilekçesi



Sevigen'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile BOTAŞ Genel Müdürlüğü aleyhine açtığı davanın dilekçesinde, doğalgaza 1 Kasım 2008'den itibaren yapılan zammın, sosyal devlet ilkesine yer verilen Anayasanın 5. maddesine aykırı olduğu savunuldu.

Dövizin düştüğü dönemlerde doğalgazda indirim yapılmaması nedeniyle zammın dövizdeki yükselişe bağlanamayacağı öne sürülen dilekçede, Ankara Büyükşehir Belediyesi, EÜAŞ, HEAŞ, EGO, İGDAŞ, TÜGSAŞ gibi kamu kurumlarından alacağını tahsil edemeyen BOTAŞ'ın, bunun bedelini, peşin parayla doğalgaz alan vatandaşa ödettirmeye çalıştığı iddiasına yer verildi.

Zammın amacının, ''vatandaş üzerinden iç kaynak temini'' olduğu savunulan dilekçede, bu nedenle zam işleminin, kamu yararına aykırı olduğu kaydedildi.