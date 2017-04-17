CHP'den referandum iptal edilsin çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklama ile Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) dünkü tarihi referanduma ilişkin verdiği “mühürsüz pusula ve zarf kararını” değerlendirdi. Tezcan, referandumun yenilenmesi gerektiğini belirterek "Tek bir karar vardır; o da seçimin, YSK tarafından iptal edilmesidir" ifadesini kullandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, konuşmasında YSK’nın ‘mühür kararını’ eleştiren Tezcan "Bu referandum açık oy gizli sayım ilkesinin uygulandığı 2017 yılının sopalı seçimi olarak tarihimizin kara sayfasında yerini alacaktır. YSK’nın görevi seçimleri yargı gözetim ve denetimi altında yapılmasını sağlamaktır. Ancak referandum iktidar gözetimi altında yapılmıştır” dedi. Tezcan, YSK’nın söz konusu mühür kararı ile “sahte oyları geçerli hale getirecek bir düzenlemenin yolunu açtığını” savundu.

Tezcan sandık başında çekilen ‘usulsüzlük’ görüntülerini de izleterek sözlerini şöyle sürdürdü “YSK resmen ‘Bizi buraya getiren irade bunu istiyor’ demiştir. YSK, millet oyuna sahip çıkarken hükümete sahip çıkmıştır. Bu referandum ciddi ve esaslı bir meşruiyet sorunu doğurmuştur. Bu referandumun meşruluğu sürekli tartışılacaktır. Henüz sonuçlar kesinleşmedi. Kamu vicdanında ‘hayır’ın önde olduğu ve anayasanın kabul edilmediği berrak bir şekilde ortadadır. Toplum tek adama, rejim değişikliğine ‘hayır’ demiştir. Bu ilan (YSK’nın sonuçları kabul etmesi konusunda) anayasa değişikliğinin meşruiyetine yaramaz. Sadece anayasa değişikliği yürürlüğe girer ama meşru olmaz ve büyük bir meşruiyet tartışmasının kapısı açılır. Devlet ve toplum yaşamımızda bir toplumsal yarılma metni olarak kalır ve yerini alır. Milleti hukuk ekseninde rahatlatacak tek bir karar vardır. Aslolan bu referandumun iptal edilmesidir.”

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Sencer Ayata kullanılan mühürsüz zarf sayısının 2.5 milyon olduğunu açıkladı.