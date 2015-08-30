CHP'den polis maaşlarına zam teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, polislerin ek göstergeler ile birlikte maaşının 3600 liraya çıkartılması ve haftada 8 saat fazla çalışan polisin ek mesai ücreti almasını sağlayacak kanun teklifi hazırladıklarını açıkladı.

CHP Manisa Milletvekili Özel, partisinin Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ile birlikte hazırladıkları kanun teklifiyle ilgili valilik önünde bir açıklama yaptı. Polislerin özellikle son günlerde çok zor şartlar altında çalıştığını ve şehit polis sayısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Milletvekili Özel, polisler ile görüşüp sıkıntılarını dinlediklerini söyledi.

Bu görüşmeler sonunda polislerin maaşlarını artıracak ve fazla mesaileri düzene sokacak bir kanun teklifi hazırladıklarının aktaran Özel, “Türkiye’nin çok önemli sorunları var. Kan akıyor, gözyaşı var. Son derece güç koşullarda çalışan polislerimiz şehit oluyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir çalışma vardı. Bu polisin ek göstergelerle birlikte maaşınını 3600 liraya çıkarmaktı. O kanun teklifimizi geçtiğimiz günlerde meclise sunmuştuk. Daha sonra görüştüğümüz tüm polislerde tespit ettiğimiz bir durum var. Örneğin Manisa Sarıgöl’deki şehit cenazesinden ertesi sabah erkenden Soma davasına gittiğimizde adliye binasında hep aynı polisleri görüyoruz. Ve polislerimizle yaptığımız görüşmelerde en büyük sıkıntılarının elbette maaş ama sürekli fazla çalışma ve emeklerinin karşılığını alamadıkları bir fazla mesai sistemi olduğundan bahsettiler. Konuyu inceledik. Malatya Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba ile birlikte bir kanun teklifi hazırladık. Kanun teklifimiz polisin görev ve yetkileri kanununun ilgili maddesinde bir değişiklik öngörüyor. İnsani şartlarda ve evrensel şartlarda polisin 40 saat çalışma süresi var. Bunun üzerine 8 saatlik fazla çalışma içinde ilgili maddede yaptığımız düzenleme teklifi var. Bu düzenlemeye göre polisin görev yaptığı yere ve kıdemine göre haftada 8 saat fazla çalışması halinde maaşlarında 420 lirayla 650 lira arasında bir farklılık olacak. 48 saatin üzerinde çalışma insani değil. Aslında yasalda değil ama biliyoruz ki polisimiz bu şartlara da zorlanıyor” diye konuştu.

'Polisin yüzü gülerse vatandaşa güleryüz gösterir'

Yeni kanun teklifiyle ayrıca polisin çalışma süresinin 48 saati geçmesi halinde geçen her 8 saatlik zaman için 1 günlük tam gün izin hakkı tanındığını da vurgulayan Özel, “Böylelikle polisin daha insani şartlarda çalışmasını, daha rahat etmesini, ekonomisini düzelmeyi, çocuklarının yüzünün gülmesini, çok fazla çalışmaya zorlanırsa onu telafi edebileceği evdeki dinleme saatlerini uzatmayı öngörüyoruz. Bu sadece polisle ilgili değil. Yorgun polis, yıpranmış polis, sinirleri laçkalaşmış polis, geçim derdine düşmüş polis, tahammülsüz olabilir, hatalar yapabilir. Bu durum, vatandaşla aralarında sürtüşme, gerginliğe neden olabilir. Polisin yüzü gülerse vatandaşa da güleryüz gösterecek hali olur. Bunu düşünerek, bu kritik günlerde polisimize hem moral olması hem katkı olması için bu kanun teklifini meclise verdik. Ve yasalaşması içinde gayret göstereceğiz” diye konuştu.