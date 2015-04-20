CHP'den parti örgütü ve milletvekili adaylarına seçim talimatı

CHP, 7 Haziran seçimleri için "iletişim ilkeleri" başlığı altında, propagandanın nasıl yapılacağına ilişkin bir talimat kitapçığı hazırladı. Kitapçıkta, örgüt ve adaylara afiş ve pankartları nerelere asmaları gerektiğinden, nasıl propaganda yapacaklarına ilişkin pek çok talimat yer alıyor. CHP broşüründe, "nerelerde alkışlı protesto yapılamayacağı" da belirtildi.

Zeynep Gürcalı’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, CHP'nin iletişim ilkeleri şöyle:

Cami ve türbelere afiş, pankart asmayın

Başka siyasi partiler assa da, tarihi ve kültürel değeri olan binalara, cami ve türbe duvarlarına afiş, pankart, bayrak asılmamalıdır.

CHP logoları araçlar mutlaka trafik kurallarına uysun

CHP logosu taşıyan araçların, trafik kurallarına aykırı davranmasına, trafik düzenini ve toplum huzurunu bozacak şekilde kullanılmasına, gereksiz yere sürekli korna çalmasına izin verilmemelidir.

Başka partilerin temsilcileri ile sert tartışmaya girmeyin

Diğer siyasi partilerin milletvekili adayları, sözcüleri ya da yöneticileriyle, seçmenin, medyanın önünde ya da özel toplantılarda asla gergin tartışmalara girilmemeli, tahrik unsuru taşıyan soru ya da sataşmalara asla yanıt verilmemelidir.

Parti programında yer almayan konularda konuşmayın

Seçim konuşmalarında ya da söyleşilerde, parti programında yer almayan konularda görüş bildirilmesinden, söz verilmesinden, taahhütte bulunulmasından özenle kaçınılmalıdır.

Bayrak ve afişleri, mümkünse dükkânların camlarına içerden yapıştırın

Afiş, kitapçık, broşür, bayrak gibi malzemelerin gelişigüzel dağıtılmaması ve kullanılmaması gerekmektedir. Kötü niyetli kişilerin ve hava koşullarının verebileceği zararı önlemek için, özellikle afişlerin, mümkünse dükkan mağaza, lokanta, berber kıraathane gibi yerlerin camlarına, içeriden yapıştırılması sağlanmalıdır.

Din, dil, ırk, mezhep konusunda yorum yapmayın

T.C. vatandaşlarının din, dil ırk, mezhep ve kültür farklılıklarına yönelik asla yorum yapılmamalı, görüş bildirilmemeli, imada dahi bulunulmamalıdır.

Başka bir yerle ilgili rencide edici konuşmayın

Asla, herhangi bir ilçe, belde, köy ya da mahallede konuşma yaparken, başka bir yerle ilgili rencide edici söz kullanılmamalı, yorum yapılmamalı, imada dahi bulunulmamaldır.

Hiçbir sosyal grup aleyhine konuşmayın

Asla, herhangi bir etnik, dini, coğrafi ya da mesleki gruba yönelik, rencide edici söz kullanılmamalı, yorum yapılmamalı, imada dahi bulunulmamalıdır.

Hasar görmüş bayrakları ortada bırakmayın

Bayrak, afiş, çıkartma gibi malzemelerin hasar görmüş halleriyle ortalıkta kalmasına izin verilmemelidir. Hasar görmüş olanlar, derhal yenileriyle değiştirilmelidir.

Seçim şarkılarını kullanın, gelişi güzel müzik çalmayın

CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanmış şarkıların dışında gelişi güzel müzik kullanılmamalıdır.

Uzun konuşma yapmayın

İdeal konuşma süresi 15-20 dakikadır. Seçim konuşmalarının çok uzun ya da çok kısa olmamasına özen gösterilmelidir.

‘Protesto alkışı başlatmanın yeri ve zamanı yoktur...’

CHP'nin iletişim ilkeleri broşüründe, "milletçe alkışlıyoruz" kampanyası konusunda da bilgi verildi.

"Milletçe alkışlıyoruz ana başlığı ile ülkeyi yaşanmaz hale getiren zihniyet protesto edilecektir" ifadesinin kullanıldığı broşürde, şöyle denildi;

"Protesto alkışı başlatmanın yeri ve zamanı yoktur. Stadyumda, meydanda, otobüste, evde, sinemada, sokakta, restoranda, cafede, durakta, parkta, mağazada, alışveriş merkezinde, spor salonunda, tren garında, otobüs terminalinde, iskelede, havaalanında, uçakta, benzincide, trende, pazar yerinde, akla gelebilecek her yer ve durumda, küçük büyük her ölçekte insan kitlesiyle protesto alkışı başlatılmalı ve katılım teşvik edilmelidir.

‘Cami ve ibadethanelerde alkışlamayın’

CHP broşüründe, "nerelerde alkışlı protesto yapılamayacağı" da şöyle anlatıldı;

"Protesto alkışı, başta cami olmak üzere, ibadethaneler, hastaneler, kabristanlar, cenaze törenleri, ilk ve orta öğretim okullarında asla yapılmamalıdır.

120 saniyelik alkışlı protesto

Protesto alkışının süresinin ne olacağı da broşürde yer aldı;

"Protesto alkışı yaklaşık 120 saniye sürmelidir. Protesto alkışı sırasında, asla slogan atılmamalı, şarkı/marş söylenmemeli, düdük çalınmamalı, asla ama asla hakaret/küfür içeren ifadelere ve hareketlere izin verilmemelidir."