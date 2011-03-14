T24- Ergenekon savcısı Zekeriya Öz, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Soner Yalçın’a, Halk Tv’nin satışı ile ilgili telefon görüşmesinde “CHP’den para aldık lafı aramızda kalsın” sözünü sordu.



Taraf gazetesinde yayımlanan habere göre, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Soner Yalçın’a savcılık sorgusunda Halk TV’nin Oda TV’ye devriyle ilgili sorular da sorulmuş. Sorular ve Savcı Zekeriya Öz’ün atıf yaptığı telefon görüşmelerindeki konuşmalar ise dikkat çekici.

22.01.2011 tarihli bir telefon görüşmesinde Soner Yalçın, yeni kurulacak kanalda birlikte hareket ettiği gazeteci Hakan Aygün’le konuşuyor.

Görüşmenin başında Ankara’da Halk TV’nin hisseleri elinde bulunan Deniz Baykal ile yapılan görüşmelerden bahsedildikten sonra, ikili arasındaki telefon sohbeti şöyle ilerliyor:

Hakan Aygün: Ama ben sana bak ısrarla tek bir şeyi söylüyorum. Bu konunun detaylarını çok fazla yaymamamız ve ikimiz... İkimizin arasında olması gerekiyor yani CHP’den para aldık lafının bile ikimizin arasında olması gerekiyor.

Soner Yalçın: Şu anda ikimizin arasında olmayacak telefonda konuşuyoruz bunları. Peki, şimdi ne yapıyoruz nedir durum biz kimden cevap bekliyoruz ben Kılıçdaroğlu’ndan cevap bekliyorum sen?



Hurşit paranın sahibi



Savcı bu telefon görüşmesini hatırlattıktan sonra Soner Yalçın’a “CHP’den para aldık” denilerek bahsedilen konu nedir? Bu para kimden ne amaçla alınmıştır?” diye soruyor.

Yalçın bu soruya “Halk TV, CHP ile bir anlaşma yapmış, CHP’nin bütün görsel hazırlıklarını, mitinglerini, toplantılarını, videokasetleri vb. hazırlamak için bir sözleşme yapmışlar. Biz bu sözleşmenin CHP ile Halk TV arasında devam edip etmeyeceğini söylüyoruz. Paramız yok, sözleşme devam ederse ancak alabiliriz diye düşünüyoruz” diye cevap veriyor.

Savcının sorguda atıf yaptığı Aygün ve Yalçın arasındaki ikinci telefon görüşmesindeki konu ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş’in bu satıştaki rolü.

Yalçın: Hurşit de gelsin geniş geniş konuşalım demişler çarşambaya.

Aygün: Haydaa bunu ki bu Hurşit nerden çıktı ya.

Yalçın: Hurşit paranın sahibi abi ne kadar para alacağız. Biz sabah erkenden çarşamba günü buradan çıkacağız, önce Baykal’a gideceğiz akşam da çok geniş şekilde Kılıçdaroğlu’na gideceğiz.

Savcı’nın “Hurşit paranın sahibi” denilerek bahsedilen konu nedir” sorusuna Yalçın “Hurşit Güneş CHP’nin finansdan sorumlu Başkan Yardımcısıdır. Bu konuları onunla görüşmek istedik. Halk TV’nin borçlarını ödeyecekler mi ödemeyecekler mi onu konuştuk” cevabını vermiş.



Bizim acelemiz var



Savcı, sorguda 08.02.2011 tarihli Soner Yalçın ile Hurşit Güneş arasındaki telefon konuşmasından bahsederek sorgulamayı sürdürmüş.

Yalçın: Şimdi Şaban’la konuştum Şaban da zaten Baykal’a konuşmuş ben hiçbir şekilde şeye razı değilim kiralığa, satılığa. CHP madem bu işin arkasındaysa Hurşit aradığına göre arkasında gelsin çalıştırsınlar diyor.

Hurşit Güneş: Tamam çalıştırayım peki ama niye Deniz Bey’de duracak hissesi bana gelmeyecek abi. O zaman madem sana devrettirmiyor bana güveniyor ben de diyeyim ki Ahmet, Hasan, Mehmet bunlara devret.

Yalçın: Yav hiç kimseye devretmiyor eğer bu partinin buna ihtiyacı varsa buyursun çalıştırsın diyor. Biz 15’inde deneme yayınlarına başlarız birinde starta.

Güneş: Bak ama bizim acelemiz var

Yalçın: Tamam biliyorum ağabeyciğim.

Güneş: Bana diyor ki Dijitürkü sen hallet Hurşit abi diyor Durdu ben mi halledeyim onu sen mi halledersin onu.

Yalçın: Parti adına konuşursanız daha iyi olur sen halledersen de.

Güneş: Kiminle konuşacağımı bana yarın sabah bildir ben yarın sabah ararım.

Savcının bu sohbet üzerine “Hurşit Güneş “Bizim acelemiz var” diyerek neden bahsetmektedir” sorusuna Yalçın’ın cevabı şöyle: Seçimi kastediyor, Halk TV ve Durdu Özpolat’ın kurmak istediği televizyon kanalıyla ilgilidir diye cevap vermiş.



Cihaner’i milletvekili yapalım mı



Sorgu tutanaklarında başka dikkat çekici sorular ve telefon görüşmelerine atıflar var.

» 20.01 2011 tarihinde Soner Yalçın’la telefonda görüşen gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, şimdi milletvekilliği için istifa eden eski Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’den bahsediyor. Görüşmenin bir aşamasında Yalçın’ın Cihaner için söylediği “Milletvekili yapalım mı” sözünü hatırlatan savcılar Yalçın’a bunu nasıl yapacağını sormuş.

» Sorguda Yalçın’a evrakları arasından çıkan “Eşfak Aykaç, Mustafa Denizli, Alp Yalman, Kemal Ilıcak, Nazlı Ilıcak, Yavuz Donat, Uluç Gürkan, Zafer Mutlu, Mesut Yılmaz, Yeniay Köseoğlu, Ayten Gürger, Nafiz Kurt, Sönmez Köksal, Güner Özmen, Ertuğrul Otan, Halil Tuğ, Mehmet Ağar, Hüseyin Özalp, Hasan Kocadağ, Kerem Durmuş, Orhan Uzeller, Cemil Erhan (Erkan), Ahmet Hatipoğlu”nun özel hayatlarıyla ilgili notları neden aldığını da soruyor. Yalçın bu soruya “2000’e Doğru Dergisi’ndeyken Parlamento Muhabirliği yapıyordum. Yaptığım röportajlara yararlı olur diye aldığım notlardır” diyerek cevap vermiş.

» Sorguda savcılar Yalçın’a “Oray Eğin’e kendi yayın politikanız doğrultusunda yazılar yazdırmaya çalıştığınız ve bu konuda yönlendirici olduğunuz tespit edilmiştir” diye sorması. Savcılar bu soru öncesi, Eğin ile Yalçın arasındaki “Şunu şöyle yazacaksın, başlık şu olabilir gibi konuşmaların geçtiği telefon görüşmelerinden örnekler veriyor.