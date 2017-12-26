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CHP'den 'Öcalan' reklamına tepki

"Bu konuda reklam panolarını işleten şirkete gerekli bildirimleri yaptık"

26 Aralık 2017 07:18

CHP İsviçre Birliği Başkanı Nadir Köklü, Zürih tren istasyonundaki bir panoda PKK lideri Abdullah Öcalan'a ilişkin gösterilen reklam gösterilen nedeniyle İsviçreli yetkililere tepki gösterdi.

Köklü, yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın Avrupa Birliği ile ABD, Kanada, Avustralya gibi birçok ülkenin terör örgütü listesinde olduğunu anımsatarak "Bu konuda reklam panolarını işleten şirkete gerekli bildirimleri yaptık. Bu gibi terör yanlısı propagandalara müsaade etmek yasa dışıdır ve toplumun kutuplaştırılmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir." ifadesini kullandı.

Zürih tren garında bir panoda bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın da simgelendiği reklamın yayımlanmasına tepki gösteren Köklü, yetkilileri aynı hatanın tekrarlanmaması yönünde uyardıklarını vurguladı.

Köklü, "Sadece reklam şirketi nezdinde değil, aynı zamanda tren şirketi, bakanlık, belediye ve büyükelçiliğimiz nezdinde de girişimlerde bulunduk. Bu gibi dönemlerde hep birlikte hareket ederek terör örgütü yanlısı propaganda yapılmasını engellemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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