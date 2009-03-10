CHP'den Nihat Doğan' a suçlama

CHP Siirt İl Başkanı Şakir Sula, yerel bir televizyonda `Şerefiniz varsa AKP'e oy vereceksiniz' dediğini iddia ettiği türkücü Nihat Doğan'a sert tepki gösterdi



CHP Siirt İl Başkanı Şakir Sula, kente AKP'nin Kadın Kolları'nın düzenlediği çaya katılıp, gece de kentte yerel yayın yapan bir televizyona çıkarak halka `Şerefiniz varsa AKP'e oy vereceksiniz' dediğini iddia ettiği türkücü Nihat Doğan'a sert tepki gösterdi. Sula, ``Siirt halkı böyle şerefsiz insanlardan şerefini sormaz. Çok şerefliyse gitsin, İstanbul'daki şerefini temizlesin, öyle gelsin Siirt halkına şeref versin'' dedi.



Türkücü Nihat Doğan, Siirt'te dün AKP Kadın Kolları'nın düzenlediği etkinliğe katılıp konser verdi. Doğan, dün akşam da kentte yerel yayın bir televizyonda programa katılıp açıklamalarda bulundu. CHP İl Başkanı Şakir Sula, Doğan'ın katıldığı programda, AKP'ye oy istediğini ve `Şerefiniz varsa AKP'ye oy vereceksiniz' diyerek Siirt halkına çağrıda bulunduğunu söyledi. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen CHP İl Başkanı Sula, Doğan'ın Siirt halkı için şeref ve namus gibi kelimeleri kullanmasının kendisini aşacağını belirterek şöyle konuştu:



``Onu yöneteni de, buraya getireni de aşar. Siirt halkı çok şerefli ve gururlu bir halktır. Her zaman da bunu ispat etmiştir. Bütün adaylarımız dostlarımız ,hemşehrilerimizdir biz saygı duyuyoruz. Ama bir tane sanatçı gelecek de Siirt halkına ``Şerefiniz varsa AKP'ye oy vereceksiniz' diyecek. Siirt halkı böyle şerefsiz insanlardan şerefini sormaz. Çok şerefliyse gitsin İstanbul'daki şerefini temizlesin öyle gelsin Siirt halkına şeref versin.''

