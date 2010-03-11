CHP'den 'Nevruz Tatili' önerisi

T24 - CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, 21 Mart'ın tatil ilan edilerek, Nevruz Bayramı olarak kutlanmasını istedi.





Köse'nin, TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda değişiklik yapıyor.





Teklif, tatil günleri olan 1 Ocak ve 1 Mayıs'a, 21 Mart'ı da ekliyor. Teklife göre, 21 Mart günü Nevruz Bayramı tatili olacak.





Teklifin gerekçesinde, ''yeni gün'' anlamına gelen Nevruz'un, Asya'nın bir ucundan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada doğanın dirilişi, baharın gelişi olarak bayram havasında kutlandığı ifade edildi.





Nevruz'un binlerce yıldır kutlanan bir bayram olduğu, kuzey yarım kürede yaşayan hemen hemen her ulustan, etnik kökenden topluluklar için özel bir anlam taşıdığı belirtildi.





Gerekçede, Nevruz'un, çeşitli din ve mezhepler için de özel anlama sahip bir bayram olduğu ifade edilerek, ''Nevruz, ülkemiz ve dünya insanlığı için önemli bir gündür. Her bayram gibi Nevruz Bayramı da iyiliğin, güzelliğin ve umudun tekrar dirildiği ve çoğaldığı gündür. Yeniden umutlanmaya, iyiliği ve güzelliği çoğaltmaya ihtiyacımız olan günlerden geçmekteyiz. Bu nedenle Nevruz'un öneminin anlaşılması ve bu bilincin yaygınlaştırılması amacıyla Nevruz'un kutlandığı 21 Mart'ın tatil edilmesi uygun olacaktır'' denildi.