CHP'den milletvekillerine erken emeklilik sağlayan düzenlemeye karşı kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, birkaç ay görev yapan milletvekillerin emeklilik hakkından yararlandığına dikkat çekerek, bu düzenlemenin ortadan kaldırılması için kanun teklifi verdi. Tanal, milletvekillerinin kendileri için vatandaştan ayrıcalıklı yasa çıkartmalarının halkın verdiği yetkinin kötüye kullanıldığı yönünde bir algı yarattığını söyledi.

Mahmut Tanal, yasama organının imajının halk nezdinde yıpratılamaması ve samimiyetini vatandaşlara ispat etmesi için “bu ölçüsüz” ayrıcalıkların ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Tanal, milletvekillerinin kendileri için vatandaştan ayrıcalıklı yasa çıkartmalarının halkın verdiği yetkinin kötüye kullanıldığı yönünde bir algı yaratmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

"Birkaç ay görev yapan milletvekili de yararlanıyor"

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndaki düzenlemelerin milletvekillerinin emeklilik aylıklarında en az iki yıl şartı aramadığını ifade eden Tanal, bu nedenle birkaç ay görev yapan milletvekillerin de bu haktan yararlandığına dikkat çekti. Vekillerin bu ayrıcalıklı durumuna karşın vatandaşların emeklilik hakkı için yıllarca çalıştıklarını vurgulayan Tanal şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sosyal adaletsizlik oluyor"

“Vatandaşlarımız emeklilik haklarını alabilmek için yıllarca çalışmakta, sigorta borçlanmalarını ödemek için türlü sıkıntıya girmektedir ve sonuç olarak aldıkları emekli maaşları kendilerine bile yetmemektedir. Söz konusu kanun maddesi milletvekillerinin hiç hak etmediği halde bu hakka sahip olmasını sağlamakta ve sosyal adaletsizlik söz konusu olmaktadır. Bu durum vatandaşlarımızın parlamentoya olan güvenini azaltmakta, Milletvekillerini kişisel çıkarlar peşinde koşan bireyler olarak göstermektedir.

Milletvekillerinin tam bir yasama dönemi süresince görev almaması durumunda bu emeklilik hakkına istisnai bir kanun ile hak kazanması sosyal hukuk devleti ilkesine zarar vermektedir.

Yasama organı mensuplarının kendileri için diğer vatandaşlarımızdan daha ayrıcalıklı yasa çıkartmaları dahi bu halkın verdiği yetkinin kötüye kullanıldığı yönünde kaçınılmaz bir algı yaratmaktadır. Yasama organının imajının halk nezdinde bu şekilde yıpratılamaması ve samimiyetini vatandaşlarımıza ispat etmesi için bu ölçüsüz ayrıcalıkların ortadan kaldırılması gerekmektedir. İşbu kanun değişikliği Anayasamızın “eşitlik” ilkesinin yaşama geçmesi açısından olumlu bir adım olacaktır.”