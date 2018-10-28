CHP'den milletvekillerine 'bütçe' görevlendirmesi

CHP, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 22 gün sürecek bütçe görüşmelerini 'etkin muhalefet' için yakından takip edecek. Eğitim bütçesi için 46, tarım bütçesi için 43, sağlık bütçesi için ise 40 milletvekili görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesinin Meclis mesaisi başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz hafta sunumunu yaptığı bütçenin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmesi 22 gün sürecek. 30 Ekim'de başlayacak görüşmeleri CHP de 'etkin muhalefet' için yakından takip edecek

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, CHP Grup Başkanlığı bütçe görüşmeleri için Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki CHP'li üyelerin yanı sıra diğer milletvekillerine de görevlendirme yaptı.

Milletvekillerine gönderilen çizelgeye göre CHP, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 7 üyesi dışında her bütçeyi en az 15 milletvekili ile takip edecek. Bazı bakanlık bütçelerinde bu sayı 40 olacak.

En sıkı takip Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine

7 Kasım'da görüşülecek Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesi en büyük kadroyla takip edilecek bütçe olacak. MEB bütçesini CHP'nin 7 komisyon üyesinin yanı sıra 39 milletvekili izleyecek. MEB bütçesini izleyecek toplam 46 CHP milletvekilinin tamamının söz isteyebileceği ifade ediliyor. MEB bütçesinde son açıklanan 2023 vizyon belgesine dönük de kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

CHP'nin en çok milletvekili ile izleyeceği diğer iki bütçe ise sırasıyla tarım ve sağlık olacak. 13 Kasım'da görüşülecek Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri için komisyon üyesi 7 vekilin dışında 33 CHP milletvekili görevlendirildi. 16 Kasım'da görüşülecek Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesini de komisyon üyelerinin dışında 36 milletvekili izleyecek. Bu durumda tarım bütçesi 43, sağlık bütçesi ise 40 milletvekili ile yakından takip edilmiş olacak.

CHP Grup Başkanlığı'nın görevlendirme çizelgesine göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini CHP'li komisyon üyeleriyle birlikte 35 milletvekili, Milli Savunma Bakanlığı bütçesini de 32 milletvekili takip edecek. Diğer bakanlık bütçesi görüşmelerinde de komisyon üyeleriyle birlikte en az 20 CHP milletvekili hazır bulunacak.