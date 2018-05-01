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CHP'den milletvekili adayı olmak istediğini açıkladı

"Güzel günler yakın"

01 Mayıs 2018 19:07

2017'deki referandumda “Hayır” oyu kullanacağını açıkladığı için işten atılan Kanal D’nin eski sunucu İrfan Değirmenci CHP’den aday olmak istediğini açıkladı.

Adaylığını sosyal medyadan açıklamayan Değirmenci “Bugüne kadar emekçiler,ezilenler, haksızlığa uğrayanlar ve güzel ülkemizin cesur insanları adına yürüttüğüm mücadeleyi bundan böyle CHP çatısı altında sürdürmek için milletvekili aday adayı oldum. Parlamenter demokrasiye,laikliğe, özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Güzel günler yakın” ifadelerini kullandı.

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