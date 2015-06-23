'CHP'den MHP'ye yeni koalisyon teklifi'

MHP'li koalisyonda ısrarcı olan CHP'nin, bu defa seçim vaatlerini gerçekleştirebilmek için kısa zamanlı koalisyon teklifi yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye koalisyon için Başbakanlık koltuğunu teklif ettikten sonra ret cevabı alan CHP, AKP'siz hükümet ısrarını sürdürüyor. Koalisyona ilişkin 14 prensip açıklayan ve bu prensiplerde çözüm sürecine yer vermeyerek MHP'ye mesaj gönderen CHP'nin bu kez MHP'den 2 yıl süre ile bir koalisyon kurulmasını teklif edeceği kulislerde öne sürülen bilgiler arasında.

Haber7.com'da yer alan habere göre CHP, MHP'ye “13 yılın ardından elimize bir fırsat geçti. AK Parti'nin iktidarda olmadığı bir hükümeti kurma fırsatını geri tepmeyelim. En azından emekliye çift ikramiye, asgari ücretin artırılması, taşeron sisteminin kaldırılması gibi halka vadettiğimiz ortak vaatlerimizi gerçekleştirmek için en azından 2 yıl iktidar olalım. Sonra seçime gideriz” diyecek.

Yapılacak tüm hamlelere rağmen MHP'yi ikna edememesi durumunda CHP, AKP'ye karşı koalisyonda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin de çalışmalarını sürdürüyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, önceki günlerde iddialar için 'hayır' demesine rağmen, CHP'nin dönüşümlü başbakanlıkta ısrarcı olacağı öğrenildi.

Ayrıca CHP'nin AK Parti'ye koalisyon şartı olarak Meclis Başkanlığı için de dönüşümlü başkanlık formülünü önereceği ifade ediliyor. Bakanlıkların eşit oranda partiler arası paylaştırılmasını AKP'ye koalisyon şartı olarak sunmayı planlayan CHP'nin bu talebini ise biraz yumuşatacağı konuşuluyor. CHP'nin aynı oranda olmasa da birbirine yakın sayıda bakanlık isteyeceği kaydediliyor.