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CHP'den MHP lideri Bahçeli'ye: Kiralamayı umduğu koltukların bedelini bu dille ödeme niyetinde

Devlet Bahçeli, "Çiftlik Bank ile CHP birdir" demişti

19 Mart 2018 11:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Çiftlikbank ile CHP birdir" sözlerine CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'dan yanıt geldi. Tezcan, "Bahçeli'nin kullandığı sorumsuz dildir. Tehdit ve tahrik dili kullanıyor. AKP'denkiralamayı umduğu koltukların bedelini çatışma ittifakının sözcülüğüne soyunarak ödeme niyetinde" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Çiftlikbank ile CHP birdir" sözlerine CHP Parti Sözcüsü Tezcan tepki gösterdi. Tezcan, "Bahçeli'nin kullandığı sorumsuz dildir. Tehdit ve tahrik dili kullanıyor. Üslup ve söylemlerine baktığımızda içindeki bulundukları Cumhur İttifakı'nın milleti bölme, kutuplaştırma, çatışma ittifakı olduğunun açık bir ikrarıdır. Bu dil Türk siyasetine yakışmıyor. Bahçeli ve Erdoğan toplumu çatışmaya götüren dilde ısrarlı olacak. Bahçeli, AKP'denkiralamayı umduğu koltukların bedelini çatışma ittifakının sözcülüğüne soyunarak ödeme niyetinde" dedi.

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