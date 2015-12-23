CHP'den 'Menemen Olayı' anmasına akreditasyon getirilmesine tepki

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Menemen Olayları’na işaret ederek, Cumhuriyet tarihinin de “böyle gerici, radikal islamcı, aidiyeti hedef alan katliamlar ile dolu” olduğunu ifade etti. Altıok, Menemen Olayları anma programına akreditasyon uygulanıp gazetecilere yasak konmasını kınadığını belirtti.

CHP’li Zeynep Altıok, Asteğmen Kubilay’ın, 1930 yılında Menemen’de şeriat isteyen bir grup tarafından öldürülmesine ilişkin yazılı açıklamasında, “85 yıl önce askerliğini yapan genç bir öğretmenin başını keserek “hilafeti” ilan edenler, bugün de Irak’ta, Suriye’de, Libya’da benzer şekilde kendilerinden olmayan herkesin başını keserek katliamlar yapmaya devam ediyor” dedi.

AKP iktidarı ile birlikte İzmir valilerinin, Menemen kaymakamlarının Asteğmen Kubilay anmalarında konuşmamaya özen gösterdiğini öne süren Altıok, Genelkurmay’ın Asteğmen Kubilay anmalarına uygulayacağı akreditasyon uygulamalarını eleştirerek, CHP İzmir Milletvekillerinin baskısı sonucu akreditasyon kaldırıldığını söyledi. Altıok, “Ancak CHP’nin özel çabasıyla akreditasyonun kaldırılması ile bu yasağı koyanların sansürcü zihniyetinin değiştiğini söylemek mümkün değil” dedi.

Altıok’un Kubilay’ın katledilmesine ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk gerici, karşı devrim katliamı olan Asteğmen Kubilay’ın Menemen’de başının kesilerek katledilmesinin üzerinden 85 yıl geçti. 85 yıl önce askerliğini yapan genç bir öğretmenin başını keserek “hilafeti” ilan edenler, bugün de Irak’ta, Suriye’de, Libya’da benzer şekilde kendilerinden olmayan herkesin başını keserek, vahşice cinayetler işleyerek, hatta ve hatta bunların “ılımlı” olanları Sünni-İslamcı bir coğrafya yaratma hayallerinin peşinde katliamlar yapmaya devam ediyorlar.

Cumhuriyet tarihi de böyle gerici, radikal islamcı, aidiyeti hedef alan katliamlar ile doludur. Menemen’de Kubilay’ın başının kesilerek katledilmesiyle, Maraş’ta, Çorum’da, Sivas’ta, Gazi’de, Suruç’ta, Ankara’daki katliamlar arasında hiçbir farkı yoktur. Yıllar geçiyor hesabı sorulmadıkça çoğu devlet destekli yeni katliamlar ekleniyor.

Bizler bu katliamlarda devletin rolüne, cezasızlık politikalarına, katillerin korunmasına, faillerin bulunamamasına, unutturmamak için anmaların yasaklanmasına karşı direnirken dün Maraş katliamı ve Sivas katliamı anmalarına devlet gücüyle engel koyup ailelere saldıran zihniyet bugün de Cumhuriyet’in en önemli simgelerinden birisi Asteğmen Kubilay’ın, üstelik devlet tarafından düzenlenen anmasında halkın oylarıyla seçilmiş Menemen Belediye Başkanı’nın konuşmasına yasak koyuyor!

AKP iktidarı ile birlikte İzmir valilerinin, Menemen kaymakamlarının Asteğmen Kubilay anmalarında konuşmamaya özen gösterdiğini, Kubilay’ın gerici, radikal islamcı bir ayaklanma ile katledildiği gerçeğini ifade etmekten çekindiğini, belki de bunu böyle görmediğini biliyorduk. Fakat hiçbir zaman Menemen’in seçilmiş belediye başkanına kürsü yasaklanmamıştı.

Bu da yetmemiş olmalı ki; Genelkurmay Başkanlığı Asteğmen Kubilay anmalarına akreditasyon uygulamaya karar verdi ve anma programına sadece Anadolu Ajansı ve TRT’nin kabul edileceğini kamuoyu ile paylaştı. Daha sonra CHP İzmir Milletvekillerinin baskısı sonucu akreditasyon kaldırıldı. Ancak CHP’nin özel çabasıyla akreditasyonun kaldırılması ile bu yasağı koyanların sansürcü zihniyetinin değiştiğini söylemek mümkün değil.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili olarak, hem Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin’e mikrofon yasağı konmasını, hem de anma programına akreditasyon uygulanıp gazetecilere yasak konmasını kınıyorum. Sadece gericilikle değil, yasaklarla da mücadele edeceğiz. Bu topraklarda aydınlanmacı, ilerici, cumhuriyetçi, emek yanlısı bir hattı ve birliği inşa edene kadar kavgamız sürecek.