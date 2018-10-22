CHP'den 'Mansur Yavaş' açıklaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimlerde İyi Parti'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı olacağı konuşulan Mansur Yavaş'ı CHP'nin destekleyeceği iddiasına ilişkin "Bu konu MYK'mızın gündeminde yok" dedi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'li Öztrak'ın İş Bankası hisselerinin hazineye devri tartışmalarıyla ilgili "Atatürk'ün vasiyetine göre dilimize tarihimize sahip çıkalım diye bırakılan paranın yandaşlara peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Bugün atamızın mirasına göz dikenler, yarın sıkışınca vatandaşların çocuklarına bırakacağı mirasa göz dikmeye tereddüt etmeyeceklerdir. Böyle giderse milletimiz de çocuklarına miras bırakamayacaktır. Böyle bir ülkede kimse yatırım yapmaz" dedi.

"Açıklama için niye Salı günü bekleniyor"

Öztrak, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili "Milletimizin bilmediği hangi hesaplar var? Niye açıklama yapmak için Salı gününe kadar bekliyorsunuz" şeklinde konuştu.

"100 milyon dolarlık bağış aldınız"

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin ülkesine dönmesine izin verilmesini eleştiren Öztrak, " Siz 2012 yılında şu andaki kralın abisi olan kraldan TÜRGEV'e gelen 100 milyon dolarlık bağış aldınız. İade edin dedik etmediniz. Yediniz bitirdiniz. Onun kardeşine karşı kişilikli bir tavır alıp alamayacağınızı sormamızı milletimiz bizden bekliyor. Bugüne kadar milletimize açıklamadığınız nedir? Konsolosun elini kolunu sallıyarak çıkmasına neden izin verdiniz?" dedi.

Öztrak, İyi Parti'nin Ankara adayı olacağı konuşulan Mansur Yavaş'ın partisi tarafından destekleneceği iddiasıyla ilgili ise "Yerel yönetim seçimleri yaklaştıkça iddialar artıyor. Ancak bu konu MYK'mızın gündeminde yoktur" açıklamasını yaptı.