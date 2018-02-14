CHP'den Man Adası belgelerine takipsizlik kararına ilişkin yeni hamle

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Man Adası belgeleriyle ilgili verilen takipsizlik kararını değerlendirdi. Erdoğdu, savcılığın yeterince inceleme yapmadığını ifade ederken, yeniden suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Man Adası belgeleriyle ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı. Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı dekontların gerçek olduğunu tespit eden savcılık, ‘kara para yoktur’ diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu, dünürü ve eniştesinin arasında bulunduğu beş şüpheli hakkında takipsizlik kararı verdi.

Savcılığın kararında, şüphelilerin Man Adası’ndaki Bellway şirketine para göndermedikleri belirtilirken, bu şirketin Halk Bankası Galata Ticari Şubesi’nden 15 milyon doların şüphelilerin hesaplarına gönderildiği aktarıldı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Man Adası belgeleriyle ilgili verilen takipsizlik kararını değerlendirdi.