CHP'den 'mahkûm eşlerine aylık bağlansın' önerisi

CHP Kadın-Çocuk Hak ve İhlalleri İnceleme ve İzleme Komisyonu, muhtaç durumdaki hükümlü eşlerinin maddi olarak desteklenmesine yönelik kanun teklifi hazırladı. CHP, hükümlülerin eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilere belli bir miktar aylık gelir bağlanmasını istedi.

CHP Kadın-Çocuk Hak ve İhlalleri İnceleme ve İzleme Komisyonu, muhtaç durumdaki hükümlü eşlerini ilgilendiren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Komisyon Başkanı Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan, Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu imzası ile verilen teklifte, hükümlülerin eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin belli bir miktar aylık gelire bağlanması istenildi.

Anayasa’nın 2’nci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir hukuk devleti olduğuna vurgu yapıldığı; 61’inci maddesinde devlete, korunmaya muhtaç kimselerin korunması görevi verildiği hatırlatılan gerekçede, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının “Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek” görevi olduğu ifade edildi.

Gerekçede şu ifadeler yer aldı: “Ancak bu görevin mahkumların muhtaç durumda bulunan eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler bakımından uygulandığını söyleyebilmek olanaksızdır. Mevzuatımızda mahkumların muhtaç durumda bulunan eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin korunmasına yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır.”

"Mahkûm eşleri cezalandırılıyor"

Hükümlülerin barınma ve beslenmeleri devletin sorumluluğunda iken, ailelerinin ise gelir elde edememesi, gelirlerinin kesilmesi nedeniyle muhtaç duruma düşmeleri koşulunda söz konusu ailelere destek verilmemesinin tezat oluşturduğu kaydedilen gerekçede, söz konusu durumun yalnızca hüküm giymiş kimselerin değil aynı zamanda bu kişilerin eş, çocuk ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin de cezalandırılması anlamına geldiği belirtildi.

2013 yılında dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı tarafından cezaevlerindeki erkeklerin eş ve çocuklarına yönelik sosyal destek için Adalet Bakanlığı ile yeni çalışma başlatıldığının açıklandığını, ancak herhangi bir gelişme olmadığı kaydedildi. Bu konuda bir an önce adım atılması gerektiği ifade edilen gerekçede “Bu sorunun ortadan kaldırılması ve hükümlülerin eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin belli bir miktar aylık gelire bağlanması sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir” denildi.