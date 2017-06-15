CHP'den Maçka Parkı'nda "Adalet Nöbeti"

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Maçka Demokrasi Parkı’nda MİT TIR'ları davasında kapsamında CHP İstanbul Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezası alması ve ardından tutuklanmasını protesto etmek için düzenlediği "adalet nöbeti" için vatandaşlar toplanmaya başladı. Parka gelen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Tuğrul Türkeş'le Enis Berberoğlu aynı şeyi söyledi" dedi.

CHP'liler sabah saatlerinde park içerisindeki havuz meydanına ses sistemi ve stand kurdu. Polis ekipleri de park içerisinde güvenlik amaçlı beklemeye başladı. Polis ekipleri park içerisinde dolaşarak şüpheli şahıslara kimlik kontrolü yaptı.

CHP’li Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce parka ilk gelen isimler arasında yer aldı. Gazetecilere açıklama yapan İnce, şunları söyledi:

"Tuğrul Türkeş'le Enis Berberoğlu aynı şeyi söyledi. İkisi de dedi ki, kim inanır Türkmenlere gittiğine bu silahların. Hatta yemin etti Tuğrul Türkeş. Aynı şeyi söyleyen CHP milletvekili hapiste. AKP milletvekili başbaka yardımcısı... Bunların partisinin adında 'Adalet' var. Batsın bunların adaleti. Birgün hesap verecekler. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Nasıl FETÖ'cüler kodesteyse, bunlar da kodeste olacak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Zaman alacak biraz. En önemlisi belki de bu ülkenin Cumhurbaşkanı yok. O, Cumhurbaşkanı falan değil. Partinin başkanı, yargının başkanı, ordunun başkanı, bir partinin genel başkanı aynı zamanda. Partili Cumhurbaşkanı bu ülkenin sokaklarını kana bulamak istiyor. Bundan hiç kuşkum yok artık. Ama biz sağduyulu davranacağız. Hukuktan şaşmayacağız. Bunların ne mal olduklarını herkese anlatacağız."

Adalet yazılı dövizler

Parkta toplanan kalabalık 'adalet' yazılı dövizler taşırken sık sık "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" şeklinde slogan attı.