CHP’den LGBTİ’ler için araştırma önergesi

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkan Vekili Şenal Sarıhan, lezbiyen, eşcinsel, biseksüel, transseksüel ve interseks (LGBTI) bireylerin maruz kaldığı, toplumdan dışlanma, ayrımcılık ve nefret suçunun tespiti ve çözüm önerilerinin uygulanması amacıyla Meclis Araştırması açılması için önerge verdi.

Şenal Sarıhan, ’Ayrımcılık; kanunda yer alan dil, ırk, renk, cinsiyet, etnik köken, siyasal düşünce, din, felsefi inanç gibi nedenlerden birine dayanılarak, bir kişi ya da kişi grubuna, aynı ya da benzer konumda olduğu diğer kişilere göre keyfi olarak eşit davranmamak ya da onları mağdur etmek anlamına gelmektedir’’ dedi.

Şenal Sarıhan açıklamasında; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 10 Aralık 1948 yılında ilan ettiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 1.ve 2. maddesinde; ‘’Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar ve Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir...’’ denmektedir. Fakat ülkemizde yaşayan ve cinsel tercihleri nedeniyle lezbiyen, eşcinsel, biseksüel, transseksüel ve interseks (LGBT) bireylerin ötekileştirildikleri, özel sektörde ve devlet kurumlarında iş bulamaz hale getirildikleri, eğitim alanında dışlandıkları, sağlıkta ciddi sıkıntılar yaşadıkları gözlenmektedir.

Hükümet her fırsatta insan haklarına saygıdan bahsediyor. Öyle ki, kendi politikalarında ‘’İnsanı Yaşatki, Devlet Yaşasın’’ anlayışında olduklarını söylüyorlar. Bugün geldiğimiz noktada toplumsal cinsiyet temelli şiddet, ayrımcılık ve azınlıklara yönelik nefret söylemi, lezbiyen, eşcinsel, biseksüel, transseksüel ve interseks (LGBTI) bireylerin haklarına yönelik saldırılar endişe verici durumdadır.

Özel sektörde de dışlama var

LGBTI özel sektör çalışanlarının, çalışma ortamlarında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerini büyük oranda saklamak zorunda kaldıklarını söylemekteler diyen Sarıhan; ‘’cinsel kimliğini saklamayan çalışanlara yönelik ayrımcılık daha açık ve net biçimlerde yaşanmakta, bu genellikle ön yargılar, yorumlar, imalar şeklinde gerçekleşmektedir. Bu da bu bireyler açısından istihdam alanına tam ve etkin katılımı engelleyici ve mağdur edici olmaktadır. Ülkemizdeki işyerlerinin büyük çoğunluğunda LGBTİ çalışanları için ayrımcılığın olumsuz sonuçlarından koruyacak uygulamalar bulunmamaktadır.’’ dedi.

Anayasa’nın 10.maddesini anımsatan Sarıhan; ‘’Maddede ‘’Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.’’ deniliyor. Ancak, lezbiyen, eşcinsel, biseksüel, transseksüel ve interseks bireylerin (LGBTI) haklarının güvence altına alınması için etkin ve yeterli düzenlemelerin yapılması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanmasının sağlanması gerekmektedir’’ dedi.