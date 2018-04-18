T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'den, KYK borçlarının silinmesi için kanun teklifi

“Türkiye'deki 3 milyonu aşkın işsizden 947 bini üniversite mezunu''

18 Nisan 2018 13:22

CHP, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite eğitimi gören öğrencilere verilen öğrenim kredisi borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, Meclis'e sunduğu teklifin gerekçesinde, “Her yıl üniversitelerimizden yüz binlerce öğrencimiz Kredi Yurtlar Kurumu’nca verilen katkı ve öğrenim kredisi borçlarıyla mezun olmaktadır. Öğrencilerin bu borçları, mezuniyetten 2 yıl sonra geri ödemeye başlamaları gerekmektedir. Kredi ödemelerini erteleme imkanı yok ise aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır” dedi.

“Türkiye’deki 3 milyonu aşkın işsizden 947 bini üniversite mezunu.''

Gökdağ, “Türkiye’deki 3 milyonu aşkın işsizden 947 bini üniversite mezunu. Genç mezunların iş bulma sıkıntısına bir de devlete olan kredi borçları yük olmamalıdır. Bu nedenle bu krediler karşılıksız olmalıdır” ifadelerini kullandı. 

27 Mart tarihinde Meclis Başkanlığı'na teslim edilen kanun teklifi, son olarak 5 Nisan tarihinde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna ulaştı.

CHP'nin kanun teklifi kabul edilirse KYK kredi borçları silinecek.

ETİKETLER

kykkredi yurtlar kurumuchpmehmet gökdağüniversiteöğrenci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24