CHP'den, KYK borçlarının silinmesi için kanun teklifi

CHP, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite eğitimi gören öğrencilere verilen öğrenim kredisi borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, Meclis'e sunduğu teklifin gerekçesinde, “Her yıl üniversitelerimizden yüz binlerce öğrencimiz Kredi Yurtlar Kurumu’nca verilen katkı ve öğrenim kredisi borçlarıyla mezun olmaktadır. Öğrencilerin bu borçları, mezuniyetten 2 yıl sonra geri ödemeye başlamaları gerekmektedir. Kredi ödemelerini erteleme imkanı yok ise aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır” dedi.

“Türkiye’deki 3 milyonu aşkın işsizden 947 bini üniversite mezunu.''

Gökdağ, “Türkiye’deki 3 milyonu aşkın işsizden 947 bini üniversite mezunu. Genç mezunların iş bulma sıkıntısına bir de devlete olan kredi borçları yük olmamalıdır. Bu nedenle bu krediler karşılıksız olmalıdır” ifadelerini kullandı.

27 Mart tarihinde Meclis Başkanlığı'na teslim edilen kanun teklifi, son olarak 5 Nisan tarihinde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna ulaştı.

CHP'nin kanun teklifi kabul edilirse KYK kredi borçları silinecek.