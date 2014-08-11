T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Koç: Seçimin kaybedeni İhsanoğlu ve Demirtaş değil

CHP Sözcüsü Haluk Koç, Tayyip Erdoğan'ın 12. Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada, kaybedenin temiz ve dürüst siyaset özlemi olduğunu söyledi

11 Ağustos 2014 00:26

CHP Sözcüsü Haluk Koç, basın toplantısıyla Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 12. Cumhurbaşkanı seçildiği seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Bu seçimlerin kaybedeni İhsanoğlu ve Demirtaş değildir. Asıl kaybedeni temiz ve dürüst siyaset özlemi ve gerçek bir demokrasi arayışı olmuştur" diye konuştu.

Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle: 

"İlk kez halkın doğrudan cumhurbaşkanı seçmesiyle ilgili seçim işlemini bugün tamamlamış bulunuyoruz. Adaylardan birisi yüzde 51 küsür oy alarak ilk turda cumhurbaşkanı seçildiği gayri resmi sonuçlara göre belirlenmiştir.

Ülkemizin geleceğine sahip çıkmak için yaşanan tüm yanlışlıklara yolsuzluklara dur diyebilmek için sandıklara koşan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince büyük bir erdemlik örneği göstererek oy veren vermeyen herksin sevgisini kazanan halkımızın ortak adayı olarak ortaya konulan sayın Ekmeleddin İhsanoğlu'na teşekkür ediyoruz.

Seçim süresince ortak aday Ekmeleddin İhsanoğlu'na tüm olanaklarını ekonomik zorluklar içerisinde seferber eden CHP örgütlerine parti üyelerine ve bu sürece destek veren diğer siyasi partilerin genel başkanlarına ve üyelerine de partili olmayan yurttaşlarına da teşekkür ediyoruz.

Bir teşekkür de sayın Demirtaş'a. Demirtaş'a da gerginlik yaratma gayretlerine rağmen bu süreçte ortaya koyduğu üslubundan dolayı ayrıca teşekkür etmeyi de CHP adına bir borç kabul ediyoruz.

Buradan tabii ki bu işin seçim sonuçlarına dönük siyasi değerlendirmeler yapılacaktır. Ama açık ve net bir şekilde belirtmek istediğim bazı hususlar var. Bu seçimlerin kaybedeni İhsanoğlu ve Demirtaş değildir. Asıl kaybedeni temiz ve dürüst siyaset özlemi ve gerçek bir demokrasi arayışı olmuştur. Seçim süresince bu gece sonuçlar üzerinde konuşuyoruz ama... Tek yanlı propaganda altında dini ve mezhepsel her türlü ayrıştırıcı nefret dili meydanlarda bir aday tarafından kullanılmıştır."

 

ETİKETLER

haluk koçchpekmeleddin ihsanoğluselahattin demirtaşcumhurbaşkanlığıseçimtayyip erdoğanköşk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24