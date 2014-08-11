CHP'li Koç: Seçimin kaybedeni İhsanoğlu ve Demirtaş değil

CHP Sözcüsü Haluk Koç, basın toplantısıyla Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 12. Cumhurbaşkanı seçildiği seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Bu seçimlerin kaybedeni İhsanoğlu ve Demirtaş değildir. Asıl kaybedeni temiz ve dürüst siyaset özlemi ve gerçek bir demokrasi arayışı olmuştur" diye konuştu.

Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"İlk kez halkın doğrudan cumhurbaşkanı seçmesiyle ilgili seçim işlemini bugün tamamlamış bulunuyoruz. Adaylardan birisi yüzde 51 küsür oy alarak ilk turda cumhurbaşkanı seçildiği gayri resmi sonuçlara göre belirlenmiştir.

Ülkemizin geleceğine sahip çıkmak için yaşanan tüm yanlışlıklara yolsuzluklara dur diyebilmek için sandıklara koşan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince büyük bir erdemlik örneği göstererek oy veren vermeyen herksin sevgisini kazanan halkımızın ortak adayı olarak ortaya konulan sayın Ekmeleddin İhsanoğlu'na teşekkür ediyoruz.

Seçim süresince ortak aday Ekmeleddin İhsanoğlu'na tüm olanaklarını ekonomik zorluklar içerisinde seferber eden CHP örgütlerine parti üyelerine ve bu sürece destek veren diğer siyasi partilerin genel başkanlarına ve üyelerine de partili olmayan yurttaşlarına da teşekkür ediyoruz.

Bir teşekkür de sayın Demirtaş'a. Demirtaş'a da gerginlik yaratma gayretlerine rağmen bu süreçte ortaya koyduğu üslubundan dolayı ayrıca teşekkür etmeyi de CHP adına bir borç kabul ediyoruz.

Buradan tabii ki bu işin seçim sonuçlarına dönük siyasi değerlendirmeler yapılacaktır. Ama açık ve net bir şekilde belirtmek istediğim bazı hususlar var. Bu seçimlerin kaybedeni İhsanoğlu ve Demirtaş değildir. Asıl kaybedeni temiz ve dürüst siyaset özlemi ve gerçek bir demokrasi arayışı olmuştur. Seçim süresince bu gece sonuçlar üzerinde konuşuyoruz ama... Tek yanlı propaganda altında dini ve mezhepsel her türlü ayrıştırıcı nefret dili meydanlarda bir aday tarafından kullanılmıştır."