CHP’den kısa vadeli borç uyarısı

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcılığı’nın, Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın koordinasyonunda hazırladığı 61. Ekonomik Görünüm Raporunda, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin yurtdışına olan net finansal yükümlülüklerinin 19 milyar dolar artarak 434 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Raporda, ilk üç ayda, net finansal borçların GSYH’ya oranının “yüzde 54” civarında beklendiği, bu oranın uluslararası kuruluşların “yüzde 40” olarak belirlediği kritik eşiğin çok üzerinde olduğu ifade edildi.

Sıcak para artışı

Finansal borçlardaki artışa bakıldığında, özellikle “sıcak para” ve “kısa vadeli dış borçlar”daki artışın dikkat çektiğinin belirtildiği raporda, brüt finansal borçların ise ilk üç ayda 25,1 milyar dolar artarak 653,5 milyar dolara çıktığı kaydedildi. Raporda, bu artışın yüzde 42’lik kısmının sıcak paradan, yüzde 41’inin ise kısa vadeli borçlardan kaynaklandığı belirtilerek, “Kısa vadeli yükümlülüklerin hızla artıyor olması başlı başına kaygı verici” denildi.

Merkez Bankası’nın verilerine göre toplam kısa vadeli dış borçların da bu yılın ilk üç ayında 14,2 milyar dolar artarak 115 milyar dolara çıktığının anımsatıldığı raporda, özellikle “bankaların dışarıdan aldığı kısa vadeli borçlardaki artışa” dikkat çekildi. Raporda, “bankaların” kısa vadeli dış borç stokunun ilk üç ayda, 11,1 milyar dolar artarak 79,4 milyar dolara, “reel sektörün” kısa vadeli dış borçlarının da 3,1 milyar dolar artarak 34,7 milyar dolara çıktığı belirtilerek, Türkiye’nin kısa vadeli dış borçlardaki hızlı artışın “Ülkenin dış şoklara karşı kırılganlığını arttırdığı” kaydedildi.