T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'den Meclis'e teklif: Kısa dönem askerlik 4 aya insin

CHP'li Ören'in, TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklif, Askerlik Kanunu'nda değişiklik öngörüyor

10 Ekim 2013 18:53


CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören, kısa dönem askerlik süresinin 4 aya indirilmesi için kanun teklifi verdi. Ören'in, TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklif, Askerlik Kanunu'nda değişiklik öngörüyor. Teklife göre, kısa dönem askerlik süresi, 6 aydan 4 aya düşürülüyor.

Teklifin gerekçesinde, üniversite mezunu gençlerin en verimli çağlarında iş ve sosyal yaşamdan uzun süre ayrı kalmasının gelecek planlarında aksamalara neden olduğu vurgulanarak, "Değişik gerekçelerle askerliklerini erteleyen gençlerin sayısı arttıkça sorunu çözmek için bedelli askerlik uygulamaya sokulmaktadır. Herkes için askerlik süresinin kısalması bedelli askerlik taleplerini de ortadan kaldıracaktır" ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER

chpteklifaskerlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24