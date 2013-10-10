CHP'den Meclis'e teklif: Kısa dönem askerlik 4 aya insin



CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören, kısa dönem askerlik süresinin 4 aya indirilmesi için kanun teklifi verdi. Ören'in, TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklif, Askerlik Kanunu'nda değişiklik öngörüyor. Teklife göre, kısa dönem askerlik süresi, 6 aydan 4 aya düşürülüyor.

Teklifin gerekçesinde, üniversite mezunu gençlerin en verimli çağlarında iş ve sosyal yaşamdan uzun süre ayrı kalmasının gelecek planlarında aksamalara neden olduğu vurgulanarak, "Değişik gerekçelerle askerliklerini erteleyen gençlerin sayısı arttıkça sorunu çözmek için bedelli askerlik uygulamaya sokulmaktadır. Herkes için askerlik süresinin kısalması bedelli askerlik taleplerini de ortadan kaldıracaktır" ifadeleri kullanıldı.