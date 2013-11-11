CHP’den, kısa dönem askerliğin üç aya indirilmesi için kanun teklifi

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kısa dönem askerliğin üç aya indirilmesi için kanunu teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Kanun teklifi, Askerlik Kanunu’nun 5. Fıkrasında değişiklik öngörmektedir.Teklifin gerekçesinde, “Zorunlu askerlik eğitiminin yetişmiş ve eğitimli iş gücünü oluşturan kısa dönem askerlerimize fayda sağlayacak eğitim ve zorunlu askerlik süresi 3 (üç) ay olması ve sonraki dönemlerde daha da azaltılması Silahlı Kuvvetler ve ülkemiz için en uygunudur” ifadesi yer aldı.

Kanun teklifi ise şöyle: 6 ay süre ile ülke ekonomisine katkı sağlamak bir yana, ödenen vergilerle zorunlu askerlik hizmetindeki vatandaşlarımıza harcanan paralar ülke ekonomisine fazladan külfet getirmektedir. Barış dönemlerinde sadece temel askerlik eğitimi ile kısa süreli askerlik hizmeti verilen modern orduların, tehdit algısı ülkemiz ile aynı noktadadır. Zorunlu askerlik eğitiminin yetişmiş ve eğitimli iş gücünü oluşturan kısa dönem askerlerimize fayda sağlayacak eğitim ve zorunlu askerlik süresi 3 (üç) ay olması ve sonraki dönemlerde daha da azaltılması Silahlı Kuvvetler ve ülkemiz için en uygunudur.