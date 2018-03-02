CHP'den İyi Parti'ye ziyaret

CHP'nin seçim güvenliğine yönelik kurduğu komisyonda bulunan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki heyet, ilk ziyaretini İyi Parti'ye gerçekleştirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret eden heyet, bir saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Tezcan, "Türkiye'nin bugün temel meselelerinden birisi seçim güvenliğidir. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Komisyonu gündeminde olan son teklif sadece ittifaklar meselesi açısından tartışılıp ele alınırken, içerisinde seçim güvenliğini ortadan kaldıran çok önemli maddeler göz ardı ediliyor." diye konuştu.

Önümüzdeki seçimlere giderken hem Anayasa Komisyonunda görüşülen teklifteki seçim güvenliğini ortadan kaldıran maddeler hem de güvenli seçimi sağlamak konusunda ilave alınacak tedbirler ve yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Tezcan, iki partinin bu çerçevedeki görüşmelerinin devam edeceğini söyledi. Tezcan, "Amacımız milletin sandığa attığı oyun olduğu gibi parlamentoya ve seçim sonuçlarına yansıması, milletin oyunun çalınmaması. İşin özeti bu." dedi.

"Ne yazık ki milletin oyunu çalma konusunda ısrarlı ve kararlı bir tek adam koalisyonuyla karşı karşıyayız." görüşünü öne süren Tezcan, milletle koalisyon halinde olacaklarını vurguladı. Tezcan, şunları söyledi:

"Bu noktada güvenli seçim isteyen bütün siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle bir güçlü hareketin başlaması gerektiği konusunda mutabakat ortaya çıktı. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam edecekler. Parlamentoda komisyonda görüşmeler devam ederken bununla ilgili söylenmesi, yapılması, alınması gereken önlemleri belirleyip hem parlamento hem Türkiye gündemine taşıyacağız. Verimli çalışmamız bu çerçevede devam edecek."

İyi Parti Genel Sekreteri Çıray: Bu çalışma bir seçim ittifakı çalışması değildir

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray ise Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit düşen askerler için başsağlığı dileklerini iletti.

Ana muhalefet partisine böyle bir çalışmayı başlattığı için teşekkür eden Çıray, "Ancak bu çalışma bir seçim ittifakı çalışması değildir. Bu çalışma seçim güvenliğini sağlama çalışmasıdır. 21. yüzyılda Türkiye'nin dünyanın önünde seçim güvenliğini tartışıyor olmasından da üzüntü duyduğumuzu ayrıca ifade etmek istiyorum." dedi.

Seçim ittifakını düzenleyen teklifin ikinci bölümünde seçimi güvensiz hale getirecek tedbirlerin bulunduğunu iddia eden Çıray, şu görüşleri dile getirdi:

"Ne yaparlarsa yapsınlar millet kararını verdi, bu seçimi kazanmaları imkansızdır. Sadece bizi üzen şey, dünya önünde adeta Türkiye'yi demokrasiler içerisinde izolasyona tabi tutacak, bu komik, demokrasi dışı girişimlere başvurmalarıdır. Bizim aradığımız Türkiye'nin itibarıdır. Biz bu mücadeleyi hem Türk milletinin oyunu korumak, ona sahip olmak için hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu büyük devletin, milletin dünya demokrasileri nezdinde itibarını korumak için mücadele veriyoruz. Bundan da inşallah başarıyla çıkacağız."