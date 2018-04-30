CHP'den İyi Parti'ye geçen Arık: Kumpası bozulan çıkarcı tayfa 25 Haziran'da Erdoğan'ı sırtından vuracak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İyi Parti'ye geçen 15 vekil arasında bulunan Kayseri Milletvekili Çetin Arık sosyal medya hesabından AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yanıt verdi.

CHP'den 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçmesini eleştiren Elitaş’ın "CHP kapısına 'kiralık vekil' yazısı astı" ifadelerine tepki gösteren CHP’li Arık, “Demokrasiye kurdukları kumpas bozulan bu çıkarcı tayfası, hiç kuşkunuz olmasın, 25 Haziran geldiğinde Erdoğan'ı da sırtından vuracaktır” dedi.

Arık'ın, Twitter paylaşımları şöyle: