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CHP'den İyi Parti'ye geçen 15 vekile dönüş telefonu

CHP kulislerinde 15 vekilin aday gösterilip gösterilmeyeceği merak konusu

10 Mayıs 2018 00:40

Hülya Karabağlı

24 Haziran'da yapılacak seçime İyi Parti'nin de katılması için Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla istifa ederek İyi Parti'ye geçen ve 'kaygılı' oldukları belirtilen 15 milletvekilinin CHP yönetimi tarafından telefonla arandığı belirtildi. Grup yöneticileri tarafından aranılan 15 vekile yarın saat 11.00’de Meclis’te olmaları ve saat 12.00’da basın toplantısı düzenleneceği bildirildi.

15 vekilin en kısa sürede  İyi Parti’den istifa ederek CHP’ye geri dönmeleri beklenirken kulislerde, bu milletvekillerinin aday  gösterilip gösterilmeyecekleri merak konusu.

TBMM'de düzenlenecek toplantıyla CHP'ye dönüşleri açıklanacak olan 15 milletvekilinin isimleri şöyle:

– Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal

– Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer

– Ankara Milletvekili Nihat Yeşil

– Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız

– Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın

– Burdur Milletvekili Mehmet Göker

– Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

– Bursa Milletvekili Erkan Aydın

– Çorum Milletvekili Tufan Köse

– Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu

– İzmir Milletvekili Tacettin Bayır

– Kayseri Milletvekili Çetin Arık

– Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet

– Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

– Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş

 

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