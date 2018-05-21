CHP'den İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili aday gösterildi mi?

Cumhuriyet Halk Partisi'nden, 24 Haziran'daki seçimlerde, 27. Dönem'de Meclis'e girmek için yarışacak isimlerin listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.

CHP’den, Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti’ye geçip ardından geri dönen 15 milletvekili, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet tarafından YSK'ya teslim edilen listede kendilerine yer buldu.

İşte CHP'den tekrar aday gösterilen 15'liler

CHP'den ayrılarak İyi Parti'ye geçip geri dönen ve bugün açıklanan CHP aday listelelerine giren isimler şöyle: Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Kaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet , Niğde Milletvekili Ömer Fethi Güler ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, CHP’den ayrılarak İyi Parti’ye katıldı.