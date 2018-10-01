CHP'den ittifak açıklaması: İyi Parti ve HDP ile görüşeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sandıkta ittifak için İyi Parti ve HDP ile görüşeceklerini söyledi.

CHP’nin Abant’ta gerçekleştirdiği kampın ardından, dün yapılan MYK toplantısında yerel seçime ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yerel seçimlerde ittifak konusunda şunları söyledi:

“CHP Parti Meclisi, MYK’si, milletvekilleri, il ve ilçe örgütleri, vatanını ve milletini seven bütün milletimizle birlikte, Meclis halkın Meclis’i olana kadar, Türkiye’nin onuru, milletin onuru olana kadar, içte ve dışta güçlü, onurlu, itibarlı bir Türkiye olana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.”

"Milletimiz ne yapacağını gayet iyi biliyor"

Özkoç, ittifak konusunda bir formül olup olmadığı konusunda, “Yasal bir ittifak söz konusu değil. Yasal bir ittifak söz konusu olmadığı için burada milletin ittifakı, parti tabanlarının ittifakı gerekiyor. Kendi bölgelerinde. İyi Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener de açıklamada bulundu. Milletimiz ne yapacağını gayet iyi biliyor. Güçlü olan hangi siyasi parti ise muhalefetteki, o siyasi partinin o bölgede güçlü bir şekilde desteklenmesi için milletimiz elinden geleni yapacaktır” diye konuştu.

Bu meselenin artık CHP , İyi Parti, HDP ya da diğer siyasi parti meselesi olmaktan çıktığını belirten Özkoç, “Artık vatanımız eden gidiyor, çocuklarımız şehit düşüyor. Birisi sehafat içerisinde, milletimiz sefalet içerisinde yaşıyor. O zaman biz sandıkta ittifak diyoruz. Bunun için hangi tür görüşme gerekiyorsa üst düzeyde, ilçe bazında, il bazında, herkesle görüşerek milletin ittifakını sandıkta gerçekleştirmeye çalışacağız” değerlendirmesini yaptı.