CHP'den 'ittifak' açıklaması: Gündemimizde yok

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak yerel seçimde CHP'nin ittifak yapması iddiasına ilişkin olarak, "Gündemimizde yok" yorumunda bulundu.

Öztrak, bugün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin olarak, "TÜİK hangi marketlerde araştırma yapmış açıklasın. Hükümetin önceliği enflasyonla mücadele ve borçların kapanması olmalıdır" ifadesini kullandı.

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK'nın ardından açıklamalarda bulunan Öztrak, “Bu ülke yöneltilmiyor, bu ülke savruluyor. Hükümetin bu dönemde en önemli iki görevi var: Enflasyonla mücadale ve diğeri de borç meselesini halletmek. Zamlar enflasyona yansıyacaktır. Nasıl mücadele edeceksiniz enflasyonla? Fiyatlar, döviz almış başını gidiyor. ‘Bu da geçer yahu’ diyorlar. Pahalılık, vatandaşın ciğerini delip geçiyor" diye konuştu.

"Hepimiz aynı gemideyiz diyorlar; kendileri ejder meyveli smoothie içip keyif yapıyorlar"

"Enflasyon rakamları bir rekor" diyen Öztrak, "Dört kişilik bir ailenin aylık elektrik faturası 126 liraya çıkmış durumda. Geçen aya göre 31 lira artış söz konusu. Emeklinin parasını ödemekten imtina edeceksiniz, bu arada bakanlar başka ülkelerin bakanlarını kendi özel uçaklarıyla taşıyacaklar. Bu olacak şey değil" açıklamasında bulundu.

Öztrak'ın konuşmasının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Hepimiz aynı gemideyiz diyorlar. Vatandaşa kürek çektiriyorlar. Kendileri ejder meyveli smoothie içip keyif yapıyorlar. Paramız pul oluyor ama ‘bu da geçer’ diyorlar. Giderek fakirleşiyoruz, ‘bu da geçer’ diyorlar. Marketler yangın yeri. Ama TÜİK’in rakamlarına bakıyorsunuz ki fiyatlar artmamış.

-KOBİ’lere verilen destek kredisi uygulaması doğrudur. Bu uygulamanın son derece kurallı ve şeffaf olarak yapılması lazım. Memleketin gerçek sorunu olan demokrasi açığı, alınan önlemler içinde yok. Ama sayın Erdoğan, nihayet şunu söyledi: Yapısal reforma ihtiyacı var.

"Türkiye'de iktidar üreticiyi desteklemek yerine ithalata sarılmıştır"

-Sayın Erdoğan şunu dedi; Türkiye'nin ekonomide çözmesi gereken yapısal açıkları var. Evet var, neden bir şey yapmıyorsunuz?

-Popülizmle vatan millet sakarya ile bu iş gitmez. Geçmişte yapılan hataları telafi edecek tedbirleri iktidar göstermelidir.

-Türkiye'de iktidar üreticiyi desteklemek yerine ithalata sarılmıştır. Dünyada sığır ithalata yapan ikinci ülkeyiz. Türkiye'yi ithal ete mahkum ettiler, bari kontrol etsinler.

-(Yerel seçimler) Bizim CHP olarak bir iddiamız var, belediyeciliği biz biliriz. Gündemimizde kesinlikle ittifak yok. Yarım ağızla söylediğimi düşünen basın mensupları dudaklarımı okusun: Gündemimizde kesinlikle ittifak yok"