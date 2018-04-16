CHP'den İstiklal Caddesi'nde 'ohal' eylemi 

Enver ALAS - Zeki GÜNAL - Cansel KİRAZ - Yılmaz BEZGİN / İstanbul,DHA - CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından OHAL\'e karşı Taksim Meydanı\'nda düzenlenmesi planlanan basın açıklaması ve oturma eylemine polisin izin vermemesi üzerine, aralarında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile milletvekillerinin de olduğu yüzlerce kişi, eylemi İstiklal Caddesi girişindeki Fransa Başkonsolosluğu önünde yaptı. Eylem nedeniyle yoğun güvenlik önlemi alan polis, Cumhuriyet anıtı ve çevresini erken saatlerde bariyerle kapattı.

CHP Genel Merkezi tarafından \'OHAL değil demokrasi istiyoruz\' sloganıyla bugün Türkiye genelinde 81 ilin meydanlarında eş zamanlı yapılacağı duyurulan eylem için CHP\'liler Taksim Meydanı\'nda bir araya geldi. Çeşitli sivil toplum örgütleri ile sendikaların da destek verdiği eyleme CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu\'nun yanı sıra CHP Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri de katıldı. Eylemde, Aykut Erdoğdu, Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin, Mahmut Tanal, Selina Doğan, Onursal Adıgüzel, Gülay Yedekci , DİSK Başkanı Kani Beko hazır bulundu.

POLİSTEN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Eylem öncesi polis, Taksim Meydanı\'nda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Taksim Cumhuriyet anıtı ve çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı. İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı\'na çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

TAKSİM MEYDANINA İZİN ÇIKMADI

Polis, CHP\'lilere Taksim Meydanı\'na basın açıklaması ve eylem yapamayacağını bildirdi. Polis müdürleriyle CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında yapılan görüşmelerde, Taksim Meydanı\'nın gösteri ve yürüyüş alanlarından biri olmadığı bu nedenle başka bir yerde yapılması istendi. Bunun üzerine CHP\'liler ile polis, İstiklal Caddesi girişindeki Fransa Başkonsolosluğu önünde eylemin yapılması için anlaştı.



BASIN AÇIKLAMASI VE OTURMA EYLEMİ

OHAL aleyhinde sloganlar atan grup, başkonsolosluk önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan Canan Kaftancıoğlu,\"Ülkemiz 21 aydır OHAL ile yönetilmektedir. İlan edilişindeki amacından uzaklaşarak demokrasi ve hukuk sistemine yönelik bir saldırıya dönüşen OHAL rejimi; insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK\'lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir\" dedi.

\"OHAL DEĞİL DEMOKRASİ İSTİYORUZ

OHAL\'in halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline geldiğini ve derhal son verilmesi gerektiğini kaydeden Kaftancıoğlu, \"Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır. Sendikalar, meslek odaları ve birlikleri ile sivil toplum örgütlerine yönelik iktidar gücü ile uygulanan sindirme politikaları son bulmalıdır. Sivil darbe ile tek koltukta birleştirilen yasama, yürütme ve yargı erkleri, yeniden, çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidir. Sadece bu meydandan değil, Türkiye\'nin 81 ilindeki meydanlardan Ankara\'daki Saraylıları uyarıyoruz. Bizler OHAL değil demokrasi istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

Grup basın açıklamasının ardından İstiklal Caddesi\'nde 1 saat süren oturma eylemi yaptı. Eylemi alkışlarla devam ettiren grup, sık sık \'hak hukuk adalet\', \'OHAL kaldırılsın\', \'bu daha başlangıç mücadeleye devam\', \'faşizme karşı omuz omuza\', Oturma eyleminin sona ermesiyle de grup olaysız bir şekilde dağıldı.

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