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CHP'den istifa edip AKP'ye geçti

CHP'den istifa eden Yaşar Sever ve 4 meclis üyesi, AKP'ye müracaat ederek üyelik başvurusunda bulundu

08 Mayıs 2013 21:52

CHP'den istifa eden Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi Belediye Başkanı Yaşar Sever, AKP'ye katıldı.

Ormanlı Beldesi'nde, 2004 yılındaki yerel seçimlerde AKP'den belediye başkanı seçildikten sonra 2007 yılında partisinden istifa eden Yaşar Sever, 2009 yerel seçimlerinde CHP'den aday olarak tekrar Ormanlı Belediye Başkanı oldu.

Sever, belediye meclis üyeleri Recep Ergün, Zeki Ergün, Sabri Yılmaz ve Tacettin Çetin ile birlikte partilerinden istifa etti.

Başkan Sever ve 4 meclis üyesi, AKP'ye müracaat ederek üyelik başvurusunda bulundu.

AKP  İl Başkanı Hamdi Uçar, Ormanlı Belediye Başkanı Yaşar Sever ve 4 meclis üyesinin AK Parti'ye üyelik müracaatlarını Ereğli İlçe Başkanlığı'na yaptıklarını ve üyelik başvurularını Genel Merkez'e gönderdiklerini söyledi.

Uçar, Genel Merkez'in onay vermesi durumunda Sever ve 4 meclis üyesinin partiye katılacaklarını söyledi.

 

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