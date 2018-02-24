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CHP'den istifa eden 81 kişi AKP'ye geçti

CHP'den istifa edip AKP'ye geçen 81 kişiye rozetlerini Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz taktı

24 Şubat 2018 20:10

Kırşehir'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Boztepe Belediye Meclis üyesi Mehmet Ali Berten ve beraberindeki 80 kişi, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.

Kırşehir'de, CHP Boztepe Belediye Meclis üyesi Mehmet Ali Berten ve beraberindeki 80 kişi, partilerinden istifa etti. Berten ve 80 kişi, AK Parti’ye geçti. Berten ve beraberindekilere, AKP Kırşehir 5'inci Kadın Kolları Kongresi'nde rozetlerini AKP Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz taktı.
İstifasıyla ilgili konuşan Mehmet Ali Berten, "Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis üyesiydim. Çok kıymetli vekillerim Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Boztepe Belediye Başkanım Ramazan Bey ile görüşerek Cumhriyet Halk Partisi’nden istifa ettim. Belediye Meclis üyesi olarak kendim ve 80 üyemle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. AK Parti’ye geçiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım’ı ve çok kıymetli vekillerimi saygıyla selamlıyorum” dedi. (DHA)

 

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