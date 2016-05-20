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CHP'den ilk değerlendirme: Anayasaya uygun davranan tek parti biziz

"Çıkan sonucun bir iki partiye mal edilmesi söz konusu değil"

20 Mayıs 2016 18:15

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, odağında HDP milletvekillerinin bulunduğu dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifinin 376 evet oyu ile Meclis'ten geçmesiyle ilgili olarak, "Anayasaya uygun davranan tek parti CHP oldu. Oylama için grup kararı alınmamaştır. Tüm milletvekilleri anayasaya önündeki metne vicdan ve akıllarına göre karar vermiştir. Ortaya çıkan sonuç herhangi bir referandurma gerek görmemektedir. bundan sonra parlamenter sistem açısından  neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz" değerlendirmesi yaptı. 

"Çıkan sonucun bir iki partiye mal edilmesi söz konusu değil" diyen Özel, "CHP milletvekillerine bir telkinde bulunmadı. Zaman zaman böyle şeylerin gizli kalması mümkün değil. Milletvekillerinin anayasa gereği özgürce fikirlerine sandığa yansıttıkları görüldü. O gün de, bugün de bir grup kararı söz konusu değildi" diye konuştu.

 

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