CHP'den ikinci yürüyüş; 'fındık için adalet' talebiyle Ordu'dan Giresun'a

Ankara İstanbul arasında Adalet Yürüyüşü gerçekleştiren ve Çanakkale'de Adalet Kurultayı yapan CHP, Pazartesi günü de Ordu'dan Giresun'a 'Fındık İçin Adalet' yürüyüşü yapacak.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen CHP’nin Karadeniz milletvekilleri başta olmak üzere bütün vekillerini bu yürüyüşe davet etti.

Pekşen şöyle konuştu:

“Yürüyüşümüz 18 Eylül Pazartesi günü Ordu ilimizden başlayacak. 20 Eylül’de de Giresun’a ulaşacağız. CHP MYK Giresun’da toplanacak ve fındık mitingini gerçekleştireceğiz”.